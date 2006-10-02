Раздел: Авто
Audi анонсировала выпуск 12 моделей электромобилей
Электрокары выпустят до 2025 года.
Немецкий премиальный автобренд Audi к 2025 году продемонстрирует 12 своих «зеленых» моделей, которые появятся на главных авторынках. Две трети объема реализации Audi станут электрифицированные версии машин модельной линейки, которая в настоящее время представлена на рынке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
В семействе электрокроссоверов числятся Audi E-Tron и Audi E-Tron Sportback, которые представят в следующем году. Также предложат и иные автомобили в кузовах Avant и Sportback. В кроссоверах Aude E-Tron и Audi E-Tron Sportback будут использованы архитектуры с продольным размещением силовой установки.
Это даст возможность построить отдельное семейство кроссоверов, обладающих электрическим полноприводным Quattro. Наиболее значимыми характеристиками автомобилей данного класса считается возможность быстрой подзарядки и наличие большой дальности хода.
Первым электрокаром на шасси e-platform станет купе Audi e-tron GT, дебют которого пройдет в конце текущего года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Автомобиль снабдили технологиями, которые разрабатывались специалистами Audi и Porsche. Еще одной совместной разработкой Audi и Porsche станет архитектура PPE, на которой построят множество электрокаров Audi.
Читайте также: Названы главные уловки при продаже машин в автосалоне
Несколько марок, входящих в Volkswagen, занимаются разработкой шасси MEB, которое послужит основой для нескольких электромобилей Audi.
Немецкий премиальный автобренд Audi к 2025 году продемонстрирует 12 своих «зеленых» моделей, которые появятся на главных авторынках. Две трети объема реализации Audi станут электрифицированные версии машин модельной линейки, которая в настоящее время представлена на рынке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
В семействе электрокроссоверов числятся Audi E-Tron и Audi E-Tron Sportback, которые представят в следующем году. Также предложат и иные автомобили в кузовах Avant и Sportback. В кроссоверах Aude E-Tron и Audi E-Tron Sportback будут использованы архитектуры с продольным размещением силовой установки.
Это даст возможность построить отдельное семейство кроссоверов, обладающих электрическим полноприводным Quattro. Наиболее значимыми характеристиками автомобилей данного класса считается возможность быстрой подзарядки и наличие большой дальности хода.
Первым электрокаром на шасси e-platform станет купе Audi e-tron GT, дебют которого пройдет в конце текущего года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Автомобиль снабдили технологиями, которые разрабатывались специалистами Audi и Porsche. Еще одной совместной разработкой Audi и Porsche станет архитектура PPE, на которой построят множество электрокаров Audi.
Читайте также: Названы главные уловки при продаже машин в автосалоне
Несколько марок, входящих в Volkswagen, занимаются разработкой шасси MEB, которое послужит основой для нескольких электромобилей Audi.
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