Раздел: Авто
В Сеть "слили" данные о новом спорткаре Subaru
Subaru хочет выпускать среднемоторный спорткар.
Subaru действительно планирует разработать и выпустить на рынок новый спорткар, у которого двигатель будет располагаться посередине, сообщает японский журнал Best Car ссылаясь на инсайдерскую информацию, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.
Впервые о том, что Subaru хочет выпускать среднемоторный спорткар, заговорили в 2016 году. Правда, официально эту информацию не подтверждали. Вскоре про этот слух забыли. И вот теперь о таком автомобиле опять вспомнили.
Журналисты Best Car утверждают, что среднемоторный спорткар Subaru получит стандартный бензиновый двигатель и электромотор. То есть это будет, видимо, гибридный автомобиль с подзаряжаемой силовой установкой. Мощность такой гибридной силовой установки пока не известна. По слухам, она может достигнуть 330 лошадиных сил.
Subaru и сейчас не прокомментировал информацию, появившуюся на страницах популярного японского автомобильного журнала. Лично мы хотели бы увидеть такую модель в действии.
Пока Subaru хранит секретность и таинственность, Hyundai давно тестирует высокопроизводительную среднемоторную модель. У нее уже даже было три прототипа - RM14, RM15, и RM16 N. Серийная версия может быть более практичной, как, например, Kia Stinger GT.
Читайте также: В Сеть "слили" фото с тестов Subaru Legacy
Некоторые автопроизводители считают, что среднемоторные автомобили могут пользоваться определенным спросом. Именно поэтому уже выпускают Alpine A110, а скоро появится Chevy Corvette C8.
Subaru действительно планирует разработать и выпустить на рынок новый спорткар, у которого двигатель будет располагаться посередине, сообщает японский журнал Best Car ссылаясь на инсайдерскую информацию, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.
Впервые о том, что Subaru хочет выпускать среднемоторный спорткар, заговорили в 2016 году. Правда, официально эту информацию не подтверждали. Вскоре про этот слух забыли. И вот теперь о таком автомобиле опять вспомнили.
Журналисты Best Car утверждают, что среднемоторный спорткар Subaru получит стандартный бензиновый двигатель и электромотор. То есть это будет, видимо, гибридный автомобиль с подзаряжаемой силовой установкой. Мощность такой гибридной силовой установки пока не известна. По слухам, она может достигнуть 330 лошадиных сил.
Subaru и сейчас не прокомментировал информацию, появившуюся на страницах популярного японского автомобильного журнала. Лично мы хотели бы увидеть такую модель в действии.
Пока Subaru хранит секретность и таинственность, Hyundai давно тестирует высокопроизводительную среднемоторную модель. У нее уже даже было три прототипа - RM14, RM15, и RM16 N. Серийная версия может быть более практичной, как, например, Kia Stinger GT.
Читайте также: В Сеть "слили" фото с тестов Subaru Legacy
Некоторые автопроизводители считают, что среднемоторные автомобили могут пользоваться определенным спросом. Именно поэтому уже выпускают Alpine A110, а скоро появится Chevy Corvette C8.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
264
0
Также советуем посмотреть
- Российским депутатам: головой работайте, а не языком
- Модель в странных штанах озадачила Сеть оптической иллюзией
- Боевики продолжают препятствовать работе наблюдателям ОБСЕ
- Тиждень не писати у ФБ: результати експерименту
- Прикол дня: в России арбитр засчитал гол, который забил сам
- О 112 Украина и Newsone
- «Шантаж от слабого»: Сеть насмешили угрозы России в ответ на санкции
- Реформа освіти: 10 головних викликів
- Новый хит: ворона вмешалась в схватку котов
- Дональд Трамп производит много шума
- Жители США и Аргентины видели в небе «корабль пришельцев»
- Наблюдатели ОБСЕ подтвердили гибель троих детей в Горловке
- На Донбассе военный пострадал от лазерного оружия
- Во Франции лошадь до смерти перепугала посетителей кафе
- В чем отличие китайского министра от украинского
- Генеральна лінія у Нью-Йорку та викриття «Боширова»
- В ОБСЕ сообщили новые детали взрыва в оккупированном Донецке
- «Кость пушистая»: упитанный кот стал героем забавных фотожаб
- О бензине и дешевом газе в мышеловке
- За сутки на Донбассе уничтожены четыре боевика
- Минутка доброты: кот подружился с собакой, страдающей от слабоумия
- Прикольные твиты, в которых скрывается немало мудрости
- Пережить понедельник: подборка отличных анекдотов на вечер
- Украина отреагировал на отказ Будапешта отозвать консула
- Смешные правила, которым следуют все "приличные" коты
- Типичные российские города в уморительных фотках
- Приколы от офисных работников с хорошей фантазией
- Верный друг: кролик прославился, помогая кошке выбраться из ловушки
- На Донбассе подорвался БТР с террористами, - ГУР
- Сеть насмешила реакция собаки на «наказание» хозяина
Оставьте свой комментарий