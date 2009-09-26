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Раздел: Авто  
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В Сеть "слили" данные о новом спорткаре Subaru

В Сеть "слили" данные о новом спорткаре SubaruSubaru хочет выпускать среднемоторный спорткар.

Subaru действительно планирует разработать и выпустить на рынок новый спорткар, у которого двигатель будет располагаться посередине, сообщает японский журнал Best Car ссылаясь на инсайдерскую информацию, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.

Впервые о том, что Subaru хочет выпускать среднемоторный спорткар, заговорили в 2016 году. Правда, официально эту информацию не подтверждали. Вскоре про этот слух забыли. И вот теперь о таком автомобиле опять вспомнили.

Журналисты Best Car утверждают, что среднемоторный спорткар Subaru получит стандартный бензиновый двигатель и электромотор. То есть это будет, видимо, гибридный автомобиль с подзаряжаемой силовой установкой. Мощность такой гибридной силовой установки пока не известна. По слухам, она может достигнуть 330 лошадиных сил.

Subaru и сейчас не прокомментировал информацию, появившуюся на страницах популярного японского автомобильного журнала. Лично мы хотели бы увидеть такую модель в действии.

Пока Subaru хранит секретность и таинственность, Hyundai давно тестирует высокопроизводительную среднемоторную модель. У нее уже даже было три прототипа - RM14, RM15, и RM16 N. Серийная версия может быть более практичной, как, например, Kia Stinger GT.

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Некоторые автопроизводители считают, что среднемоторные автомобили могут пользоваться определенным спросом. Именно поэтому уже выпускают Alpine A110, а скоро появится Chevy Corvette C8.
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 Теги: Subaru, спорткар

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Сегодня, 14:32 » Автор: Алена Шимко
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