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Раздел: Авто  
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В Сети сравнили новинки от BMW и Nissan

В Сети сравнили новинки от BMW и NissanОбновленный BMW i3 2019 против нового Nissan Leaf 2018.

Электрокары от ведущих и малоизвестных автопроизводителей все увереннее шагают на мировой рынок, и на днях представил свою версию электромобиля баварская компания BMW, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

Эксперты решили сравнить немецкую i3 с большим запасом хода и приличным уровнем комфорта и японский NIssan Leaf 2018.

При этом нужно отметить, что японская модель все же отличается японской практичностью, простотой и экономичностью, а баварцы делают упор на комфорт и технологичность.

Впрочем, если сравнивать стоимость двух этих электрокаров, то в выигрыше опять же остаются японцы, так как разница в цене оставляет около 10 тысяч долларов в пользу Nissan Leaf.

Эксперты решили все же выяснить, за что немцы берут такие деньги. Начнем с дизайна экстерьера, который несравнимо ярче, современнее и даже во внешности проявляется знаменитая немецкая добротность. Внутри BMW i3 2019 также все на порядок лучше: качественные материалы отделки, электронное управление, акустика, мультимедиа и многое другое.

Также похвалы достойна высокая как у «паркетников» посадка BMW i3, и как следствие, хорошая обзорность, отменная шумоизоляция и высокие динамические характеристики, притом, что максимальная скорость и у японского электромобиля и у немецкого ограничена 150 км/ч.

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В итоге, специалисты сделали выводы, что тем, кто не скупится на комфорт и удовольствие от вождения лучше остановить свой выбор на BMW i3 2019, тогда как расчетливым и практичным автовладельцам вполне придется по душе новый Nissan Leaf 2018.
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 Теги: BMW, Nissan, сравнение, BMW i3 2019, Nissan Leaf 2018

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Сегодня, 17:44 » Автор: Алена Шимко
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