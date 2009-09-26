В Сети сравнили новинки от BMW и Nissan

Обновленный BMW i3 2019 против нового Nissan Leaf 2018.



Электрокары от ведущих и малоизвестных автопроизводителей все увереннее шагают на мировой рынок, и на днях представил свою версию электромобиля баварская компания BMW, передает



Эксперты решили сравнить немецкую i3 с большим запасом хода и приличным уровнем комфорта и японский NIssan Leaf 2018.



При этом нужно отметить, что японская модель все же отличается японской практичностью, простотой и экономичностью, а баварцы делают упор на комфорт и технологичность.



Впрочем, если сравнивать стоимость двух этих электрокаров, то в выигрыше опять же остаются японцы, так как разница в цене оставляет около 10 тысяч долларов в пользу Nissan Leaf.



Эксперты решили все же выяснить, за что немцы берут такие деньги. Начнем с дизайна экстерьера, который несравнимо ярче, современнее и даже во внешности проявляется знаменитая немецкая добротность. Внутри BMW i3 2019 также все на порядок лучше: качественные материалы отделки, электронное управление, акустика, мультимедиа и многое другое.



Также похвалы достойна высокая как у «паркетников» посадка BMW i3, и как следствие, хорошая обзорность, отменная шумоизоляция и высокие динамические характеристики, притом, что максимальная скорость и у японского электромобиля и у немецкого ограничена 150 км/ч.



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В итоге, специалисты сделали выводы, что тем, кто не скупится на комфорт и удовольствие от вождения лучше остановить свой выбор на BMW i3 2019, тогда как расчетливым и практичным автовладельцам вполне придется по душе новый Nissan Leaf 2018. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Электрокары от ведущих и малоизвестных автопроизводителей все увереннее шагают на мировой рынок, и на днях представил свою версию электромобиля баварская компания BMW, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org Эксперты решили сравнить немецкую i3 с большим запасом хода и приличным уровнем комфорта и японский NIssan Leaf 2018.При этом нужно отметить, что японская модель все же отличается японской практичностью, простотой и экономичностью, а баварцы делают упор на комфорт и технологичность.Впрочем, если сравнивать стоимость двух этих электрокаров, то в выигрыше опять же остаются японцы, так как разница в цене оставляет около 10 тысяч долларов в пользу Nissan Leaf.Эксперты решили все же выяснить, за что немцы берут такие деньги. Начнем с дизайна экстерьера, который несравнимо ярче, современнее и даже во внешности проявляется знаменитая немецкая добротность. Внутри BMW i3 2019 также все на порядок лучше: качественные материалы отделки, электронное управление, акустика, мультимедиа и многое другое.Также похвалы достойна высокая как у «паркетников» посадка BMW i3, и как следствие, хорошая обзорность, отменная шумоизоляция и высокие динамические характеристики, притом, что максимальная скорость и у японского электромобиля и у немецкого ограничена 150 км/ч.В итоге, специалисты сделали выводы, что тем, кто не скупится на комфорт и удовольствие от вождения лучше остановить свой выбор на BMW i3 2019, тогда как расчетливым и практичным автовладельцам вполне придется по душе новый Nissan Leaf 2018.





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