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Раздел: Авто  
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Audi представила обновленную R8 LMS

Audi представила обновленную R8 LMSВсе изменения коснулись аэродинамических характеристик.

Главным образом, изменения коснулись аэродинамических характеристик автомобиля.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Компания Audi, входящая в концерн Volkswagen Group, представила на автосалоне во Франции обновленную Audi R8 LMS.

В основном все изменения коснулись аэродинамических характеристик. Помимо этого разработчики полностью заменили систему охлаждения. Интервалы для сервисного обслуживания сцепления и трансмиссии теперь увеличены, что должно, как предполагают представители концерна, «порадовать водителей».

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Первые автомобили клиенты получат уже в ноябре этого года по цене чуть меньше 500 000 долларов. А вот владельцам предыдущей версии предлагают обновить машину за 28 000 евро.
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 Теги: Audi, R8 LMS

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Сегодня, 20:04 » Автор: Едгар Букмирза
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