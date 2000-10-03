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Раздел: Авто  
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Mazda подтвердила возрождение роторных двигателей

Mazda подтвердила возрождение роторных двигателейMazda готовит две электрических модели.

Компания Mazda официально подтвердила план по возрождению роторных двигателей. Однако теперь эти агрегаты не будут использоваться в качестве основных тяговых моторов – их включат в состав электрических силовых установок.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Роторные двигатели планируется использовать исключительно в роли «экстендера» – для увеличения запаса хода электрокаров. Они будут работать только для подзарядки батарей во время движения, что позволит избежать частого посещения зарядочных комплексов.

В настоящее время компания Mazda готовит две электрических модели. Одна из них – «чистый» электрокар с возможностью подзарядки от розетки, а вторая как раз и станет оснащаться небольшим роторным агрегатом для увеличения запас хода машины.

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Подробностей о силовых установках и самих моделях в целом, пока нет. В компании лишь уточнили, что роторный двигатель сможет также работать на сжиженном газе.
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 Теги: Mazda, роторный двигатель

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Вчера, 23:36 » Автор: Едгар Букмирза
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