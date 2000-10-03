Раздел: Авто
Kia показала обновленную модель ProCeed
Стильный универсал напомнил о Porsche Panamera Sport Turismo.
Предыдущий «Просид» оставался трехдверным хэтчбеком, и оригинальное написание названия было таким: pro_cee'd. С новым поколением «Сида» маркетологи Kia осознали, что перемудрили с названием и лишились апострофа в имени модели, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UAmotors.
А в случае с «Просид» еще и убрали нижнее подчеркивание - теперь автомобиль называется просто ProCeed. Кстати, в переводе с английского это слово означает «продолжать, следовать, приступать».
Кроме того, Kia ProCeed изменил концепцию: теперь он не трехдверный хэтч, а «Шутинг брейк»! В современном понимании это купеобразный универсал. (Есть же Купеобразный кроссоверы и седаны, и универсалы ничем не хуже). На практике это означает покатая крыша и спортивный дизайн кузова со стильными элементами.
Но зачем нужен shooting brake, если в гамме версий обычного «Сида» является традиционный универсал? Видимо, корейцы делают ставку на различные сегменты, адресуя «Просид» младшей публике. Которая точно заметит и порадуется, что сзади новичок очень похож на свежие модели Porsche.
Кстати, от обычного «Сида» версия Pro позаимствовала только крышку капота и передние крылья. Притом авторы новинки радикально увеличили наклон передних и задних стоек крыши! Поэтому высота сократилась сразу на 43 мм (до 1422 мм). Однако ширина (1800 мм) и длина (4605) остались практически неизменными.
Интересно, что «Шутинг брейк» оказался таким же практичным, как обычный «сарай»: объем багажника - 594 литра против 625 литров у «садится». Хотя интерьер «Просид» достался более продвинутый - со спортивными креслами, другим рулем и другими дополнениями выполнения GT-Line, которое заявлено базовым.
Читайте также: Еще одна страна Евросоюза откажется от бензиновых автомобилей
К тому же Kia ProСeed будет отличаться более «острыми» настройками шасси и уменьшенным на 5 мм (до 135 мм) дорожным просветом. Еще одна особенность - в гамму вошли только мощные (из предлагаемых для «сидел») моторы: бензиновые 1.0 T-GDI (120 л.с.) и 1.4 T-GDI (140 л.с.), а также дизельный 1.6 CRDI ( 136 л.с.). С ними работают 6-ступенчатая механика и 7-ступенчатый робот.
Предыдущий «Просид» оставался трехдверным хэтчбеком, и оригинальное написание названия было таким: pro_cee'd. С новым поколением «Сида» маркетологи Kia осознали, что перемудрили с названием и лишились апострофа в имени модели, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UAmotors.
А в случае с «Просид» еще и убрали нижнее подчеркивание - теперь автомобиль называется просто ProCeed. Кстати, в переводе с английского это слово означает «продолжать, следовать, приступать».
Кроме того, Kia ProCeed изменил концепцию: теперь он не трехдверный хэтч, а «Шутинг брейк»! В современном понимании это купеобразный универсал. (Есть же Купеобразный кроссоверы и седаны, и универсалы ничем не хуже). На практике это означает покатая крыша и спортивный дизайн кузова со стильными элементами.
Но зачем нужен shooting brake, если в гамме версий обычного «Сида» является традиционный универсал? Видимо, корейцы делают ставку на различные сегменты, адресуя «Просид» младшей публике. Которая точно заметит и порадуется, что сзади новичок очень похож на свежие модели Porsche.
Кстати, от обычного «Сида» версия Pro позаимствовала только крышку капота и передние крылья. Притом авторы новинки радикально увеличили наклон передних и задних стоек крыши! Поэтому высота сократилась сразу на 43 мм (до 1422 мм). Однако ширина (1800 мм) и длина (4605) остались практически неизменными.
Интересно, что «Шутинг брейк» оказался таким же практичным, как обычный «сарай»: объем багажника - 594 литра против 625 литров у «садится». Хотя интерьер «Просид» достался более продвинутый - со спортивными креслами, другим рулем и другими дополнениями выполнения GT-Line, которое заявлено базовым.
Читайте также: Еще одна страна Евросоюза откажется от бензиновых автомобилей
К тому же Kia ProСeed будет отличаться более «острыми» настройками шасси и уменьшенным на 5 мм (до 135 мм) дорожным просветом. Еще одна особенность - в гамму вошли только мощные (из предлагаемых для «сидел») моторы: бензиновые 1.0 T-GDI (120 л.с.) и 1.4 T-GDI (140 л.с.), а также дизельный 1.6 CRDI ( 136 л.с.). С ними работают 6-ступенчатая механика и 7-ступенчатый робот.
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