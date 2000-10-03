» » Kia показала обновленную модель ProCeed
Раздел: Авто  
0

Kia показала обновленную модель ProCeed

Kia показала обновленную модель ProCeed Стильный универсал напомнил о Porsche Panamera Sport Turismo.

Предыдущий «Просид» оставался трехдверным хэтчбеком, и оригинальное написание названия было таким: pro_cee'd. С новым поколением «Сида» маркетологи Kia осознали, что перемудрили с названием и лишились апострофа в имени модели, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UAmotors.

А в случае с «Просид» еще и убрали нижнее подчеркивание - теперь автомобиль называется просто ProCeed. Кстати, в переводе с английского это слово означает «продолжать, следовать, приступать».

Кроме того, Kia ProCeed изменил концепцию: теперь он не трехдверный хэтч, а «Шутинг брейк»! В современном понимании это купеобразный универсал. (Есть же Купеобразный кроссоверы и седаны, и универсалы ничем не хуже). На практике это означает покатая крыша и спортивный дизайн кузова со стильными элементами.

Но зачем нужен shooting brake, если в гамме версий обычного «Сида» является традиционный универсал? Видимо, корейцы делают ставку на различные сегменты, адресуя «Просид» младшей публике. Которая точно заметит и порадуется, что сзади новичок очень похож на свежие модели Porsche.

Кстати, от обычного «Сида» версия Pro позаимствовала только крышку капота и передние крылья. Притом авторы новинки радикально увеличили наклон передних и задних стоек крыши! Поэтому высота сократилась сразу на 43 мм (до 1422 мм). Однако ширина (1800 мм) и длина (4605) остались практически неизменными.

Интересно, что «Шутинг брейк» оказался таким же практичным, как обычный «сарай»: объем багажника - 594 литра против 625 литров у «садится». Хотя интерьер «Просид» достался более продвинутый - со спортивными креслами, другим рулем и другими дополнениями выполнения GT-Line, которое заявлено базовым.

Читайте также: Еще одна страна Евросоюза откажется от бензиновых автомобилей

К тому же Kia ProСeed будет отличаться более «острыми» настройками шасси и уменьшенным на 5 мм (до 135 мм) дорожным просветом. Еще одна особенность - в гамму вошли только мощные (из предлагаемых для «сидел») моторы: бензиновые 1.0 T-GDI (120 л.с.) и 1.4 T-GDI (140 л.с.), а также дизельный 1.6 CRDI ( 136 л.с.). С ними работают 6-ступенчатая механика и 7-ступенчатый робот.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Kia, ProCeed

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
     103
     0

Похожие новости по теме

Фотошпионы в США заметили стильный Kia ProCeed GT Фотошпионы в США заметили стильный Kia ProCeed GT

Презентация Kia ProCeed GT состоится через несколько дней.

В Сети появились первые фото Kia Proceed В Сети появились первые фото Kia Proceed

Официальная премьера новинки запланирована на 13 сентября, а публичная презентация состоится в рамках автосалона в Париже.

Kia раскрыла кусочек модели Proceed Kia раскрыла кусочек модели Proceed

Proceed использовалось для трехдверного хэтчбека.

Создан первый в мире универсал Porsche Создан первый в мире универсал Porsche

Компания Porsche официально представила универсал Panamera Sport Turismo

Porsche представила Panamera в кузове универсал Porsche представила Panamera в кузове универсал

Компания Porsche представила серийную версию Panamera Sport Turismo.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх