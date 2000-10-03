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Раздел: Авто  
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Новая версия Duster получит усовершенствованный двигатель

Новая версия Duster получит усовершенствованный двигатель Кроссовер оснастят турбомотором.

Французская компания начнет оснащать кроссовер Dacia Duster 1,3-литровым агрегатом. Новая силовая установка разработана альянсом Renault-Nissan совместно с Daimler, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

В ближайшие недели обновленный кроссовер с передним приводом станет доступен для европейских покупателей. Полноприводная версия Dacia Duster появятся в середине следующего года.

Помимо кроссовера, новый турбомотор также получат микровэны Renault Scenic, кроссоверы Renault Kadjar, а также Mercedes-Benz А-класса. Помимо данных моделей, двигатель этого семейства установили и на Nissan Qashqai. Для французского внедорожника будет предложено две версии с мощностью 130 и 150 л.с.

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Также Dacia Duster оборудуют обновленной информационно-развлекательной системой MediaNav Evolution, которая получит поддержку Apple CarPlay и Android Auto и возможность установки сторонних приложений.
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 Теги: Dacia Duster, мотор

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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