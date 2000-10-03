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На Парижском автосалоне показали новый AMG
Новый хэтчбек стал самым дешевым в линейке.
На открывшемся в Париже мотор-шоу презентована «заряженная» версия четвертого поколения Mercedes-Benz A-Class, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Новый мощный хэтчбек получил индекс A35.От стандартного исполнения новая версия отличается более агрессивной решеткой радиатора с фирменным «двойным лезвием», колесными дисками иного дизайна и аэродинамическим обвесом кузова, состоящим из боковых «юбок», заднего спойлера и диффузора.
Под капотом «заряженного» хэтча расположен 2,0-литровый 4-цилиндровых наддувный мотор, генерирующий 306 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Как отмечает производитель, конструкции агрегата был использован алюминиевый картер, цилиндры конической формы, а также модернизированные турбокомпрессоры twin-scroll со сниженным избыточным давлением.
Помимо этого немецкие инженеры модернизировали выпуск и перепрограммировали систему изменения фаз газораспределения. Пару агрегату составляет 7-диапазонная роботизированная трансмиссия двумя сцеплениями. Привод - полный.
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Mercedes-AMG A35 4Matic оснастили функцией быстрого старта Race Start, благодаря которой хэтчбек способен ускоряться с места до 100 км/ч за 4,7 сек., а его максимальная скорость принудительно ограничена электроникой 250 км в час.
На открывшемся в Париже мотор-шоу презентована «заряженная» версия четвертого поколения Mercedes-Benz A-Class, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Новый мощный хэтчбек получил индекс A35.От стандартного исполнения новая версия отличается более агрессивной решеткой радиатора с фирменным «двойным лезвием», колесными дисками иного дизайна и аэродинамическим обвесом кузова, состоящим из боковых «юбок», заднего спойлера и диффузора.
Под капотом «заряженного» хэтча расположен 2,0-литровый 4-цилиндровых наддувный мотор, генерирующий 306 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Как отмечает производитель, конструкции агрегата был использован алюминиевый картер, цилиндры конической формы, а также модернизированные турбокомпрессоры twin-scroll со сниженным избыточным давлением.
Помимо этого немецкие инженеры модернизировали выпуск и перепрограммировали систему изменения фаз газораспределения. Пару агрегату составляет 7-диапазонная роботизированная трансмиссия двумя сцеплениями. Привод - полный.
Читайте также: Kia показала обновленную модель ProCeed
Mercedes-AMG A35 4Matic оснастили функцией быстрого старта Race Start, благодаря которой хэтчбек способен ускоряться с места до 100 км/ч за 4,7 сек., а его максимальная скорость принудительно ограничена электроникой 250 км в час.
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