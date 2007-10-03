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Раздел: Авто  
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Обновленный Bugatti получит другой кузов

Обновленный Bugatti получит другой кузов Гиперкар получит совершенно новый и индивидуальный вид.

Независимые дизайнеры начали работы над новым проектом, в ходе которого гиперкар Bugatti Divo получит кузов Shooting Brake, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Отметим, что данная модель получила огромную любовь у автолюбителей. Автомобиль получил уникальное оформление кузова и технические возможности.

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Новая форма кузова стала доступна в связи с тем, что силовая установка находится за креслом водителя. Будет ли новинка выпущена - пока не сообщатся.
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 Теги: Bugatti, Divo

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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