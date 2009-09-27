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Раздел: Авто  
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5 подержанных кроссоверов, которые, порой, лучше

5 подержанных кроссоверов, которые, порой, лучшеНедорогой новый кроссовер или б\у за те же деньги?

Рынок кроссоверов сейчас переполнен. Нужно ли покупать новый недорогой кроссовер, или за эти же деньги лучше купить б/у модель, более высокого класса? Предлагаем вашему вниманию пятерку подержанных кроссоверов, которые лучше, чем новые, передает Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.

Honda CR-V

Обновленная Honda CR-V третьего поколения 2010-2012 годов выпуска считается одной из самых надежных моделей компании Honda за всю её историю. Много владельцев CR-V проезжают без больших ремонтов по 200-250 тыс. км. Стоит такой автомобиль в Украине 450-500 тыс. гривен.

Honda CR-V четвертого поколения 2013-2014 годов можно купить примерно за 500-600 тыс. гривен. Этот кроссовер получил некоторые изменения по сравнению с моделью предыдущего поколения. Это очень практичный и надежный кроссовер. У него хорошие внедорожные характеристики, в отличие от многих недорогих новых кроссоверов за аналогичную цену.

Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado уже считается легендарной моделью. Это очень надежный автомобиль. Главное – тщательно все проверяйте при покупке. Также не забывайте, что даже такому надежному автомобилю требуется техническое обслуживание.

Мотористы не рекомендуют покупать Prado с дизельным двигателем. К тому же трудно найти дизелиста, который бы хорошо разбирался в подобных агрегатах.

Старые Prado могут подвергаться коррозии. Чаще всего коррозия появляется на раме. Это терпимо. Гораздо хуже, если следы коррозии есть на днище.

Подержанный Prado в отличном состоянии можно купить за 500-600 тыс. гривен.

Mitsubishi Pajero Sport

Pajero Sport 2011-2012 годов в хорошем состоянии продают за 450-550 тыс. гривен. Это очень надежный автомобиль. Мотористы рекомендуют покупать Pajero Sport с 2,5 л дизельным двигателем, а не с бензиновым агрегатом.

Иногда у Pajero Sport, особенно второго поколения, бывают проблемы с лакокрасочным покрытием. Учитывайте это.

Suzuki Grand Vitara

Старая Suzuki Grand Vitara была настоящим внедорожником. У новой Grand Vitara появились современные технологии, и она уже «облагородилась». Модель 2013-2014 годов можно купить за 400-500 тыс. гривен, а модель 2015-2016 годов – чуть дороже. Причем между моделями 2013 и 2015 годов разница минимальна (речь идет об оснащении).

Мотористы рекомендуют покупать версию с 2,0 л двигателем. Впрочем, 2,4 л мотор тоже вполне надежный. 4-ступенчатую автоматическую коробку передач называют вечной.

Volvo XC90

Volvo XC90 2008-2010 годов в хорошем состоянии можно купить за 500-600 гривен, и поверьте, что этот кроссовер стоит своих денег. Это один из самых лучших кроссоверов в своем сегменте. XC90 не является полноценным внедорожником, но он отлично подходит для поездок, как по городу, так и по легкому бездорожью.

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Но и у Volvo XC90 есть «слабые места». Например, есть вопросы к ходовой и к автоматической коробке передач. В частности, «автомат» при активных поездках приходится иногда ремонтировать раньше, чем ожидалось.
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 Теги: кроссовер, подержанный, покупка

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Сегодня, 09:52 » Автор: Алена Шимко
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