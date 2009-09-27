Раздел: Авто
5 подержанных кроссоверов, которые, порой, лучше
Недорогой новый кроссовер или б\у за те же деньги?
Рынок кроссоверов сейчас переполнен. Нужно ли покупать новый недорогой кроссовер, или за эти же деньги лучше купить б/у модель, более высокого класса? Предлагаем вашему вниманию пятерку подержанных кроссоверов, которые лучше, чем новые, передает Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
Honda CR-V
Обновленная Honda CR-V третьего поколения 2010-2012 годов выпуска считается одной из самых надежных моделей компании Honda за всю её историю. Много владельцев CR-V проезжают без больших ремонтов по 200-250 тыс. км. Стоит такой автомобиль в Украине 450-500 тыс. гривен.
Honda CR-V четвертого поколения 2013-2014 годов можно купить примерно за 500-600 тыс. гривен. Этот кроссовер получил некоторые изменения по сравнению с моделью предыдущего поколения. Это очень практичный и надежный кроссовер. У него хорошие внедорожные характеристики, в отличие от многих недорогих новых кроссоверов за аналогичную цену.
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado уже считается легендарной моделью. Это очень надежный автомобиль. Главное – тщательно все проверяйте при покупке. Также не забывайте, что даже такому надежному автомобилю требуется техническое обслуживание.
Мотористы не рекомендуют покупать Prado с дизельным двигателем. К тому же трудно найти дизелиста, который бы хорошо разбирался в подобных агрегатах.
Старые Prado могут подвергаться коррозии. Чаще всего коррозия появляется на раме. Это терпимо. Гораздо хуже, если следы коррозии есть на днище.
Подержанный Prado в отличном состоянии можно купить за 500-600 тыс. гривен.
Mitsubishi Pajero Sport
Pajero Sport 2011-2012 годов в хорошем состоянии продают за 450-550 тыс. гривен. Это очень надежный автомобиль. Мотористы рекомендуют покупать Pajero Sport с 2,5 л дизельным двигателем, а не с бензиновым агрегатом.
Иногда у Pajero Sport, особенно второго поколения, бывают проблемы с лакокрасочным покрытием. Учитывайте это.
Suzuki Grand Vitara
Старая Suzuki Grand Vitara была настоящим внедорожником. У новой Grand Vitara появились современные технологии, и она уже «облагородилась». Модель 2013-2014 годов можно купить за 400-500 тыс. гривен, а модель 2015-2016 годов – чуть дороже. Причем между моделями 2013 и 2015 годов разница минимальна (речь идет об оснащении).
Мотористы рекомендуют покупать версию с 2,0 л двигателем. Впрочем, 2,4 л мотор тоже вполне надежный. 4-ступенчатую автоматическую коробку передач называют вечной.
Volvo XC90
Volvo XC90 2008-2010 годов в хорошем состоянии можно купить за 500-600 гривен, и поверьте, что этот кроссовер стоит своих денег. Это один из самых лучших кроссоверов в своем сегменте. XC90 не является полноценным внедорожником, но он отлично подходит для поездок, как по городу, так и по легкому бездорожью.
Читайте также: В Украине выросли продажи подержанных авто
Но и у Volvo XC90 есть «слабые места». Например, есть вопросы к ходовой и к автоматической коробке передач. В частности, «автомат» при активных поездках приходится иногда ремонтировать раньше, чем ожидалось.
Рынок кроссоверов сейчас переполнен. Нужно ли покупать новый недорогой кроссовер, или за эти же деньги лучше купить б/у модель, более высокого класса? Предлагаем вашему вниманию пятерку подержанных кроссоверов, которые лучше, чем новые, передает Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
Honda CR-V
Обновленная Honda CR-V третьего поколения 2010-2012 годов выпуска считается одной из самых надежных моделей компании Honda за всю её историю. Много владельцев CR-V проезжают без больших ремонтов по 200-250 тыс. км. Стоит такой автомобиль в Украине 450-500 тыс. гривен.
Honda CR-V четвертого поколения 2013-2014 годов можно купить примерно за 500-600 тыс. гривен. Этот кроссовер получил некоторые изменения по сравнению с моделью предыдущего поколения. Это очень практичный и надежный кроссовер. У него хорошие внедорожные характеристики, в отличие от многих недорогих новых кроссоверов за аналогичную цену.
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado уже считается легендарной моделью. Это очень надежный автомобиль. Главное – тщательно все проверяйте при покупке. Также не забывайте, что даже такому надежному автомобилю требуется техническое обслуживание.
Мотористы не рекомендуют покупать Prado с дизельным двигателем. К тому же трудно найти дизелиста, который бы хорошо разбирался в подобных агрегатах.
Старые Prado могут подвергаться коррозии. Чаще всего коррозия появляется на раме. Это терпимо. Гораздо хуже, если следы коррозии есть на днище.
Подержанный Prado в отличном состоянии можно купить за 500-600 тыс. гривен.
Mitsubishi Pajero Sport
Pajero Sport 2011-2012 годов в хорошем состоянии продают за 450-550 тыс. гривен. Это очень надежный автомобиль. Мотористы рекомендуют покупать Pajero Sport с 2,5 л дизельным двигателем, а не с бензиновым агрегатом.
Иногда у Pajero Sport, особенно второго поколения, бывают проблемы с лакокрасочным покрытием. Учитывайте это.
Suzuki Grand Vitara
Старая Suzuki Grand Vitara была настоящим внедорожником. У новой Grand Vitara появились современные технологии, и она уже «облагородилась». Модель 2013-2014 годов можно купить за 400-500 тыс. гривен, а модель 2015-2016 годов – чуть дороже. Причем между моделями 2013 и 2015 годов разница минимальна (речь идет об оснащении).
Мотористы рекомендуют покупать версию с 2,0 л двигателем. Впрочем, 2,4 л мотор тоже вполне надежный. 4-ступенчатую автоматическую коробку передач называют вечной.
Volvo XC90
Volvo XC90 2008-2010 годов в хорошем состоянии можно купить за 500-600 гривен, и поверьте, что этот кроссовер стоит своих денег. Это один из самых лучших кроссоверов в своем сегменте. XC90 не является полноценным внедорожником, но он отлично подходит для поездок, как по городу, так и по легкому бездорожью.
Читайте также: В Украине выросли продажи подержанных авто
Но и у Volvo XC90 есть «слабые места». Например, есть вопросы к ходовой и к автоматической коробке передач. В частности, «автомат» при активных поездках приходится иногда ремонтировать раньше, чем ожидалось.
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