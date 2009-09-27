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Раздел: Авто  
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Citroen презентовал экономичный кроссовер C5 Aircross

Citroen презентовал экономичный кроссовер C5 AircrossФранцузский бренд показал публике очень важный для себя автомобиль.

В Париже состоялся мировой дебют нового флагмана Citroen – кроссовера C5 Aircross. Сегмент SUV продолжает доминировать на мировом рынке, и для себя французский автопроизводитель определил приоритетным движение в этом направлении, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Главными чертами нового Citroen C5 Aircross можно отметить яркий спортивный дизайн, который привлечет молодую аудиторию, и приличный клиренс в 230 мм. Совсем необязательно, что из-за этого кроссовер обрадуется поездке по серьезному бездорожью, но плохими дорогами его точно не напугать.

Citroen C5 Aircross будут оснащать современными и экономичными бензиновыми и дизельными моторами мощностью от 130 л.с. до 180 л.с., агрегатируемыми с 8-ступенчатой автоматической КПП.

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Также на Парижском автошоу представили C5 Aircross Hybrid, который на данный момент носит статус концепта, но отправится в серийное производство в следующем году. Силовая установка такого авто представляет собой 1,6-литровый двигатель на 200 л.с., который работает в паре с электромотором мощностью 110 л.с. Такая же установка приводит в движение гибридный кроссовер Пежо 3008, который также поступит в продажу в 2019 году.
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 Теги: Citroen, C5 Aircross, кроссовер

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Сегодня, 13:13 » Автор: Алена Шимко
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