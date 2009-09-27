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Раздел: Авто  
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Фотошпионы показали новый Land Rover Defender

Фотошпионы показали новый Land Rover DefenderНикакой официальной информации о внедорожнике пока нет.

Компания Land Rover начала тестировать внедорожник Defender нового поколения. Продажи новинки начнутся в 2020 году, а его презентация запланирована на 2019 г, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоМИР.

Никакой официальной информации о внедорожнике пока нет. Новинка будет построена на алюминиевой платформе. Defender позаимствует многие компоненты и технические решения у других нынешних автомобилей альянса Jaguar Land Rover (JLR).

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По предварительным данным, линейка двигателей будет состоять из 2,0-литровых бензиновых и дизельных наддувных четырехцилиндровых агрегатов. Также ожидается появления 3,0-литрового мотора V6 и электрической силовой установки. Производство автомобиля нынешнего поколения было прекращено в январе 2016 года. Британский производитель неоднократно заявлял о намерении снять «ветерана» с производства: сначала выпуск собирались прекращать в декабре 2015 года, потом дату перенесли.
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 Теги: Land Rover Defender, тесты

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Сегодня, 16:28 » Автор: Алена Шимко
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