Раздел: Авто
Bentley оставила Европу без самого мощного дизельного внедорожника
Дизельная Bentayga была представлена два года назад.
Компания Bentley приняла решение прекратить продажи на европейском рынке дизельной модификации модели Bentayga, которую называют самым быстрым в мире внедорожником с мотором на «тяжелом топливе». Это связано с ужесточением законодательных норм и требований к моторам подобного типа.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Внедорожник оснащается четырехлитровой «восьмеркой» с тройным наддувом (две обычные турбины и нагнетатель с электрическим приводом), выдающей 435 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. С нуля до «сотни» такой автомобиль может ускоряться за 4,8 секунды. Максимальная скорость – 270 километров в час.
В России, Австралии, Южной Африке и ряде других стран продажи дизельного Bentley Bentayga продолжатся. На российском рынке такая машина стоит от 11,9 миллиона рублей.
Читайте также: Bentley сделает купеобразный внедорожник
Помимо дизельного варианта, в семействе Bentayga также есть модификация с бензиновым битурбо мотором V8 мощностью 550 сил (от 12,99 миллиона рублей) и 608-сильным шестилитровым двигателем W12.
Компания Bentley приняла решение прекратить продажи на европейском рынке дизельной модификации модели Bentayga, которую называют самым быстрым в мире внедорожником с мотором на «тяжелом топливе». Это связано с ужесточением законодательных норм и требований к моторам подобного типа.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Внедорожник оснащается четырехлитровой «восьмеркой» с тройным наддувом (две обычные турбины и нагнетатель с электрическим приводом), выдающей 435 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. С нуля до «сотни» такой автомобиль может ускоряться за 4,8 секунды. Максимальная скорость – 270 километров в час.
В России, Австралии, Южной Африке и ряде других стран продажи дизельного Bentley Bentayga продолжатся. На российском рынке такая машина стоит от 11,9 миллиона рублей.
Читайте также: Bentley сделает купеобразный внедорожник
Помимо дизельного варианта, в семействе Bentayga также есть модификация с бензиновым битурбо мотором V8 мощностью 550 сил (от 12,99 миллиона рублей) и 608-сильным шестилитровым двигателем W12.
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