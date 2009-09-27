» » Bentley оставила Европу без самого мощного дизельного внедорожника
Раздел: Авто  
0

Bentley оставила Европу без самого мощного дизельного внедорожника

Bentley оставила Европу без самого мощного дизельного внедорожникаДизельная Bentayga была представлена два года назад.

Компания Bentley приняла решение прекратить продажи на европейском рынке дизельной модификации модели Bentayga, которую называют самым быстрым в мире внедорожником с мотором на «тяжелом топливе». Это связано с ужесточением законодательных норм и требований к моторам подобного типа.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Внедорожник оснащается четырехлитровой «восьмеркой» с тройным наддувом (две обычные турбины и нагнетатель с электрическим приводом), выдающей 435 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. С нуля до «сотни» такой автомобиль может ускоряться за 4,8 секунды. Максимальная скорость – 270 километров в час.

В России, Австралии, Южной Африке и ряде других стран продажи дизельного Bentley Bentayga продолжатся. На российском рынке такая машина стоит от 11,9 миллиона рублей.

Читайте также: Bentley сделает купеобразный внедорожник

Помимо дизельного варианта, в семействе Bentayga также есть модификация с бензиновым битурбо мотором V8 мощностью 550 сил (от 12,99 миллиона рублей) и 608-сильным шестилитровым двигателем W12.


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Bentley, Bentayga, внедорожник

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:22 » Автор: Едгар Букмирза
     269
     0

Похожие новости по теме

Bentley сделает купеобразный внедорожник Bentley сделает купеобразный внедорожник

Bentley Bentayga доступен с шестилитровым агрегатом W12.

Bentley Bentayga получит бензиновый V8 от Lamborghini Urus Bentley Bentayga получит бензиновый V8 от Lamborghini Urus

Следующим летом у кроссовера появится модификация с четырехлитровым битурбо мотором V8.

Технические подробности первой дизельной модели Bentley Технические подробности первой дизельной модели Bentley

В пике силовой агрегат выдает 435 л.с. и 900 Нм крутящего момента.

Опубликован тизер доработанного внедорожника Bentley Bentayga Опубликован тизер доработанного внедорожника Bentley Bentayga

Ателье Mansory доработает Bentley Bentayga.

Кроссовер Bentley Bentayga сделают мощнее Кроссовер Bentley Bentayga сделают мощнее

У Bentley Bentayga появится модификация Speed.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх