Suzuki показала европейцам новый Jimny

Похожие новости по теме

Автомобиль ещё покажут на салоне в Токио.

Предыдущее поколение Suzuki Jimny выпускалось с 1998 года и успело сильно устареть.

Новый Suzuki Jimny презентуют в 2018 году в Японии, а год спустя он появится в Европе.