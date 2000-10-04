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Раздел: Авто  
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Suzuki показала европейцам новый Jimny

Suzuki показала европейцам новый JimnyРама усилена крестообразной распоркой под ногами.

На автосалоне в Париже состоялась европейская премьера внедорожника Suzuki Jimny нового поколения. При этом за три дня до открытия выставки европейские дилеры марки начали прием заказов на модель.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Маленький трехдверный полноприводник сохранил все основные особенности своего предшественника - шасси с прочной лонжеронной рамой и неразрезными мостами. Рама усилена крестообразной распоркой под ногами передних седоков и парой поперечных перемычек в передней и задней части, а ширина мостов увеличена на 40 миллиметров.

Судя по всему, от прежней модели заимствована и трансмиссия с принудительным подключением переднего моста и понижающей передачей - в обычных условиях приводятся лишь задние колеса. Коробки передач предлагается две на выбор: либо пятиступенчатая «механика», либо четырехдиапазонный «автомат».

Подвеска - пружинная, а рулевой механизм типа червяк-ролик дополнен гидравлическим демпфером. Под капотом - новый полуторалитровый бензиновый двигатель мощностью 102 лошадиные силы.

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Размеры Jimny почти не изменились: на сегодня это едва ли не самый маленький внедорожник в мире. Его длина не превышает 3645 миллиметра, ширина - 1645 миллиметров.

Suzuki показала европейцам новый Jimny
Suzuki показала европейцам новый Jimny
Suzuki показала европейцам новый Jimny
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 Теги: Suzuki, Jimny

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Вчера, 23:36 » Автор: Едгар Букмирза
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