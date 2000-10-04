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Эксперт назвал главные действия для подготовки автомобиля к зиме

Эксперт назвал главные действия для подготовки автомобиля к зиме

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Специалисты подсказали, как подготовить авто к весне Принято считать, что зима самое тяжёлое время для автолюбителей и их машин.