» » Эксперт назвал главные действия для подготовки автомобиля к зиме
Раздел: Авто  
0

Эксперт назвал главные действия для подготовки автомобиля к зиме

Эксперт назвал главные действия для подготовки автомобиля к зиме Достаточно предпринять пять основных шагов.

Зима близко. А значит владельцам автомобилей самое время начать подготовку к лютым холодам и прочим «радостям» зимнего периода. Если этого не сделать, можно серьезно поплатиться, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости-N.

Неподготовленный автомобиль будет не только регулярно ломаться, но даже могу стать причиной ЧП на дороге, поставив под удар водителя, пассажиров и пешеходов.

Тормозные колодки

До начала зимы рекомендуется заменить тормозные колодки на новые. Когда будет осуществляться замена, нужно обязательно обратить внимание на то, в каком состоянии находятся цилиндры. Если на них появились следы тормозной жидкости, то манжеты, скорее всего, также износились. Поменять следует и саму тормозную жидкость.

Залить до краев

Автомеханики рекомендуют всем водителям с теплыми гаражами и инжекторными двигателями перед отправкой на сильный мороз наполнить бензобак машины топливом полностью. Дело в том, что чем больше в баке воздуха, тем больше в нем будет паров и, следовательно, тем сильнее будет происходить кристаллизация, которая наносит вред всей топливной системе.

«Переобуться»

Самая очевидная вещь в деле подготовки автомобиля к зиме, о которой, как показывает практика, порой водители забывают. Ездить на летней резине в зимний период опасно. Также не следует ездить на старой резине. Высота протектора должна составлять не менее 4 мм. А ещё перед зимним сезоном следует повысить в шинах давление на 0.2 бар.

Аккумулятор

Если с началом первых холодов аккумулятор стал сбоить, а машина не заводится, то в первую очередь рекомендуется проверить в нем уровень дистиллированной воды. Также необходимо подзарядить аккумулятор и проверить плотность электролита. Если она упала ниже показателя в 1.27 пункта, то следует либо доводить ее до нормы, либо менять аккумулятор.

Кузов

Кузов – это одна из тех частей автомобиля, которая находится под постоянным давлением со стороны внешних факторов и раздражителей, особенно сильное воздействие оказывается на него в зимний период.

Читайте также: Suzuki показала европейцам новый Jimny

Поэтому хорошо бы подумать об антикоррозийной обработке до того, как сотрудники коммунальных служб начнут посыпать дороги песком и солью.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: холода, автомобиль

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
     423
     0

Похожие новости по теме

5 главных советов подготовки машины к холодам 5 главных советов подготовки машины к холодам

Когда нужно менять резину на зимнюю.

Эксперты подсказали, как подготовить машину к лету Эксперты подсказали, как подготовить машину к лету

Не забудьте проверить давление в шинах

Как подготовить авто к лету: советы экспертов Как подготовить авто к лету: советы экспертов

«Лайфхаки» для водителей, о которых помнят не все.

Специалисты подсказали, как подготовить авто к весне Специалисты подсказали, как подготовить авто к весне

Принято считать, что зима самое тяжёлое время для автолюбителей и их машин.

Почему не следует ездить летом на зимних шинах Почему не следует ездить летом на зимних шинах

Эксперты рассказали о трех главных опасностях езды на зимних шинах.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх