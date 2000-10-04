Раздел: Авто
Эксперт назвал главные действия для подготовки автомобиля к зиме
Достаточно предпринять пять основных шагов.
Зима близко. А значит владельцам автомобилей самое время начать подготовку к лютым холодам и прочим «радостям» зимнего периода. Если этого не сделать, можно серьезно поплатиться, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости-N.
Неподготовленный автомобиль будет не только регулярно ломаться, но даже могу стать причиной ЧП на дороге, поставив под удар водителя, пассажиров и пешеходов.
Тормозные колодки
До начала зимы рекомендуется заменить тормозные колодки на новые. Когда будет осуществляться замена, нужно обязательно обратить внимание на то, в каком состоянии находятся цилиндры. Если на них появились следы тормозной жидкости, то манжеты, скорее всего, также износились. Поменять следует и саму тормозную жидкость.
Залить до краев
Автомеханики рекомендуют всем водителям с теплыми гаражами и инжекторными двигателями перед отправкой на сильный мороз наполнить бензобак машины топливом полностью. Дело в том, что чем больше в баке воздуха, тем больше в нем будет паров и, следовательно, тем сильнее будет происходить кристаллизация, которая наносит вред всей топливной системе.
«Переобуться»
Самая очевидная вещь в деле подготовки автомобиля к зиме, о которой, как показывает практика, порой водители забывают. Ездить на летней резине в зимний период опасно. Также не следует ездить на старой резине. Высота протектора должна составлять не менее 4 мм. А ещё перед зимним сезоном следует повысить в шинах давление на 0.2 бар.
Аккумулятор
Если с началом первых холодов аккумулятор стал сбоить, а машина не заводится, то в первую очередь рекомендуется проверить в нем уровень дистиллированной воды. Также необходимо подзарядить аккумулятор и проверить плотность электролита. Если она упала ниже показателя в 1.27 пункта, то следует либо доводить ее до нормы, либо менять аккумулятор.
Кузов
Кузов – это одна из тех частей автомобиля, которая находится под постоянным давлением со стороны внешних факторов и раздражителей, особенно сильное воздействие оказывается на него в зимний период.
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Поэтому хорошо бы подумать об антикоррозийной обработке до того, как сотрудники коммунальных служб начнут посыпать дороги песком и солью.
Зима близко. А значит владельцам автомобилей самое время начать подготовку к лютым холодам и прочим «радостям» зимнего периода. Если этого не сделать, можно серьезно поплатиться, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости-N.
Неподготовленный автомобиль будет не только регулярно ломаться, но даже могу стать причиной ЧП на дороге, поставив под удар водителя, пассажиров и пешеходов.
Тормозные колодки
До начала зимы рекомендуется заменить тормозные колодки на новые. Когда будет осуществляться замена, нужно обязательно обратить внимание на то, в каком состоянии находятся цилиндры. Если на них появились следы тормозной жидкости, то манжеты, скорее всего, также износились. Поменять следует и саму тормозную жидкость.
Залить до краев
Автомеханики рекомендуют всем водителям с теплыми гаражами и инжекторными двигателями перед отправкой на сильный мороз наполнить бензобак машины топливом полностью. Дело в том, что чем больше в баке воздуха, тем больше в нем будет паров и, следовательно, тем сильнее будет происходить кристаллизация, которая наносит вред всей топливной системе.
«Переобуться»
Самая очевидная вещь в деле подготовки автомобиля к зиме, о которой, как показывает практика, порой водители забывают. Ездить на летней резине в зимний период опасно. Также не следует ездить на старой резине. Высота протектора должна составлять не менее 4 мм. А ещё перед зимним сезоном следует повысить в шинах давление на 0.2 бар.
Аккумулятор
Если с началом первых холодов аккумулятор стал сбоить, а машина не заводится, то в первую очередь рекомендуется проверить в нем уровень дистиллированной воды. Также необходимо подзарядить аккумулятор и проверить плотность электролита. Если она упала ниже показателя в 1.27 пункта, то следует либо доводить ее до нормы, либо менять аккумулятор.
Кузов
Кузов – это одна из тех частей автомобиля, которая находится под постоянным давлением со стороны внешних факторов и раздражителей, особенно сильное воздействие оказывается на него в зимний период.
Читайте также: Suzuki показала европейцам новый Jimny
Поэтому хорошо бы подумать об антикоррозийной обработке до того, как сотрудники коммунальных служб начнут посыпать дороги песком и солью.
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