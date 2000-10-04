Раздел: Авто
На Парижском автосалоне представили новый Lexus
Японская компания презентовала новую версию купе RC.
Экстерьер новинки выполнен в стиле флагманского LC новой генерации. Купе получило иные передние фары, а также другую фальшрадиторную решетку. Задние фонари отличаются более выраженной L-образной формой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
По словам представителей Lexus, новый стиль дизайна, который получил купе, будет использоваться на будущих моделях марки. Покупателям RC предложат семь вариантов оформления салона и 11 окрасов кузова.
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Основные изменения коснулись 2,0-литрового турбомотора, у которого теперь будет улучшенная реакция дроссельной заслонки. В свою очередь подвеска машины получила новые амортизаторы.
Экстерьер новинки выполнен в стиле флагманского LC новой генерации. Купе получило иные передние фары, а также другую фальшрадиторную решетку. Задние фонари отличаются более выраженной L-образной формой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
По словам представителей Lexus, новый стиль дизайна, который получил купе, будет использоваться на будущих моделях марки. Покупателям RC предложат семь вариантов оформления салона и 11 окрасов кузова.
Читайте также: Эксперт назвал главные действия для подготовки автомобиля к зиме
Основные изменения коснулись 2,0-литрового турбомотора, у которого теперь будет улучшенная реакция дроссельной заслонки. В свою очередь подвеска машины получила новые амортизаторы.
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