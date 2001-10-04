Раздел: Авто
На итальянских дорогах заметили необычную "Таврию" местной сборки
Автомобиль выпускался в Италии, в кузове пикап.
В итальянском Турине видели весьма необычную украинскую «Таврию». Машина сделана на базе ЗАЗ “Таврия“, но по факту является своего рода самосвалом - в задней части авто размещен откидывающийся кузов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Не все знают, что необычное авто создавала в сотрудничестве с Запорожским заводом итальянская компания NYSA. А название авто NYSA 2477.
Напомним, что NYSA 2477, он же Таврия pick-up от NYSA, был представлен в 2009 году.Вместо будки авто имело кузов-самосвал с откидывающимися бортами. В качестве опции также возможно установить подъемный кран с дистанционным управлением. Грузоподъемность механизма крана выяснить не удалось, а в кузов по паспорту можно грузить до 600 кг.
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Но если отбросить усовершенствование итальянцев – автомобиль являет собой Таврию в чистом виде, без всяких изменений.
В итальянском Турине видели весьма необычную украинскую «Таврию». Машина сделана на базе ЗАЗ “Таврия“, но по факту является своего рода самосвалом - в задней части авто размещен откидывающийся кузов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Не все знают, что необычное авто создавала в сотрудничестве с Запорожским заводом итальянская компания NYSA. А название авто NYSA 2477.
Напомним, что NYSA 2477, он же Таврия pick-up от NYSA, был представлен в 2009 году.Вместо будки авто имело кузов-самосвал с откидывающимися бортами. В качестве опции также возможно установить подъемный кран с дистанционным управлением. Грузоподъемность механизма крана выяснить не удалось, а в кузов по паспорту можно грузить до 600 кг.
Читайте также: Эксперт назвал главные действия для подготовки автомобиля к зиме
Но если отбросить усовершенствование итальянцев – автомобиль являет собой Таврию в чистом виде, без всяких изменений.
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