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Раздел: Авто  
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Tesla установила еще один рекорд

Tesla установила еще один рекорд Электрокар входит в топ-5 самых популярных автомобилей США.

В США по итогам сентября 2018 года Tesla Model 3 оказалась популярнее семейства Toyota Corolla. «Трешка» впервые в истории смогла обогнать «японца» с результатом 22 250 проданных экземпляров против 20 797 «Королл». Об этом свидетельствуют данные из отчетов производителей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

То, что это произойдет, было очевидно. Оставался лишь вопрос когда именно. Предзаказы на Model 3 открылись в марте 2016 года, и за первые 24 часа их набралось 200 тысяч штук. Первые 30 машин передали клиентам в июле 2017-го - к этому времени количество заявок превышало 500 тысяч. Уже в апреле 2018 года «Трешка» стала в США самым продаваемым электромобилем, а в августе она вплотную приблизилась к «Королле», обогнав Hyundai Elantra.

Сейчас Model 3 входит в топ-5 самых продаваемых машин в стране - не электрифицированных, а вообще. И это притом, что в продаже до сих пор нет самых простых модификаций за минимальные 35 тысяч долларов - только более дорогие с увеличенным запасом хода и пакетом премиальной отделки салона.

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В сентябре Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) провела краш-тест Model 3. Автомобиль получил высшую оценку по всем параметрам.
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 Теги: Tesla, Model 3

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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