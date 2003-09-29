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Раздел: Авто  
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Renault RBС "засекли" на тестах

Renault RBС "засекли" на тестахb]На рынке представят классическую и внедорожную модификации.
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Французский автопроизводитель Renault приступил к дорожным тестам компактвэна RBC. В Сети опубликовали первые шпионские снимки, на которых прототип, полностью покрытый камуфляжем, заметили на дорогах общего пользования, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.

На данный момент тестируемый компактвэн носит заводской индекс Renault RBC. На рынке представят классическую и внедорожную модификации автомобиля. Специалисты отметили, что в движение прототип приводит бензиновый литровый двигатель производительностью 68 «лошадей».

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В качестве трансмиссии компактвэна Renault RBC выступает механическая коробка передач на пять скоростей. Классически в продажу поступит модель в переднеприводном исполнении. Официальная презентация новинки состоится до конца текущего года. Уже в 2019 году будет объявлен старт продаж, а цены на новинку представят позднее.
Renault RBС "засекли" на тестах
Renault RBС "засекли" на тестах
Renault RBС "засекли" на тестах
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 Теги: Renault RBС, тесты

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Сегодня, 14:37 » Автор: Алена Шимко
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