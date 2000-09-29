Раздел: Авто
В Киеве видели самодельный "Hummer"
Брутальный вездеход приехал в столицу из Белой Церкви.
На популярном в Украине фестивале OldCarLand, который недавно проходил в Киеве на ВДНХ, были представлены очень интересные модели автомобилей. Среди них - самодельный внедорожник, напоминающий знаменитый военный Hummer, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбители.
Брутальный вездеход приехал в столицу из Белой Церкви. По словам создателей необычной модели, машину с 4-дверным кузовом типа «пикап», они построили на базе шасси от Mercedes-Benz Unimog 404.
Вездеход с мощной трубчатой защитой на крыше, и не менее прочным багажником сзади назвали Jeep Shamir.
Под капотом авто - мощный 3,0-литровый турбодизельный двигатель.
Читайте также: В Киеве восьмилетнюю девочку сбил насмерть Hummer
Кроме того, следует отметить высокий дорожный просвет, большие ходы подвесок и внедорожные шины самодельной модели.
На популярном в Украине фестивале OldCarLand, который недавно проходил в Киеве на ВДНХ, были представлены очень интересные модели автомобилей. Среди них - самодельный внедорожник, напоминающий знаменитый военный Hummer, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбители.
Брутальный вездеход приехал в столицу из Белой Церкви. По словам создателей необычной модели, машину с 4-дверным кузовом типа «пикап», они построили на базе шасси от Mercedes-Benz Unimog 404.
Вездеход с мощной трубчатой защитой на крыше, и не менее прочным багажником сзади назвали Jeep Shamir.
Под капотом авто - мощный 3,0-литровый турбодизельный двигатель.
Читайте также: В Киеве восьмилетнюю девочку сбил насмерть Hummer
Кроме того, следует отметить высокий дорожный просвет, большие ходы подвесок и внедорожные шины самодельной модели.
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