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Раздел: Авто  
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В Киеве видели самодельный "Hummer"

В Киеве видели самодельный "Hummer"Брутальный вездеход приехал в столицу из Белой Церкви.

На популярном в Украине фестивале OldCarLand, который недавно проходил в Киеве на ВДНХ, были представлены очень интересные модели автомобилей. Среди них - самодельный внедорожник, напоминающий знаменитый военный Hummer, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбители.

Брутальный вездеход приехал в столицу из Белой Церкви. По словам создателей необычной модели, машину с 4-дверным кузовом типа «пикап», они построили на базе шасси от Mercedes-Benz Unimog 404.

Вездеход с мощной трубчатой защитой на крыше, и не менее прочным багажником сзади назвали Jeep Shamir.

Под капотом авто - мощный 3,0-литровый турбодизельный двигатель.

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Кроме того, следует отметить высокий дорожный просвет, большие ходы подвесок и внедорожные шины самодельной модели.
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 Теги: Хаммер, Киев, самодельный

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Сегодня, 17:43 » Автор: Алена Шимко
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