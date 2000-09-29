Раздел: Авто
BMW не будет делать конкурента Mercedes-Benz X-Class
Платформы BMW не подходят для создания полноценной модели.
Глава отдела разработок BMW Клаус Фролич отрицательно высказался насчет появления в линейке баварской марки пикапа. По его мнению, сегмент премиальных грузовиков недостаточно емкий и прибыльный, чтобы сейчас уделять ему внимание.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
В интервью изданию CarAdvice Фролич заявил, что для настоящего пикапа нужна рама лестничного типа, а шасси с несущим кузовом всегда будет неким компромиссом. Те две платформы, что есть у BMW, не подходят для создания полноценной модели.
«Я не вижу потенциала в пикапе с несущим кузовом, - говорит Фролич - Если даже Mercedes-Benz по всему миру продает четыре тысячи X-Class в месяц, на такие машины не будет спроса. Нет предпосылок к тому, что наше предложение в итоге окажется лучше».
Читайте также: Mercedes-Benz создал конкурента Range Rover Sport
В прошлом году вице-президент BMW Хендрик фон Кюнхайм, отвечающий за азиатский регион и рынок Южной Африки, предположил, что пикап может появиться в линейке BMW. Такая модель будет ориентирована на австралийский рынок, «будет ехать, как типичный BMW и соответствовать философии бренда».
Глава отдела разработок BMW Клаус Фролич отрицательно высказался насчет появления в линейке баварской марки пикапа. По его мнению, сегмент премиальных грузовиков недостаточно емкий и прибыльный, чтобы сейчас уделять ему внимание.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
В интервью изданию CarAdvice Фролич заявил, что для настоящего пикапа нужна рама лестничного типа, а шасси с несущим кузовом всегда будет неким компромиссом. Те две платформы, что есть у BMW, не подходят для создания полноценной модели.
«Я не вижу потенциала в пикапе с несущим кузовом, - говорит Фролич - Если даже Mercedes-Benz по всему миру продает четыре тысячи X-Class в месяц, на такие машины не будет спроса. Нет предпосылок к тому, что наше предложение в итоге окажется лучше».
Читайте также: Mercedes-Benz создал конкурента Range Rover Sport
В прошлом году вице-президент BMW Хендрик фон Кюнхайм, отвечающий за азиатский регион и рынок Южной Африки, предположил, что пикап может появиться в линейке BMW. Такая модель будет ориентирована на австралийский рынок, «будет ехать, как типичный BMW и соответствовать философии бренда».
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