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Раздел: Авто  
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Mazda планирует перейти на производство электромобилей

Mazda планирует перейти на производство электромобилейКомпания будет выпускать только гибриды и элекрокары.

Японский автопроизводитель Mazda Motor заявил о намерении к 2030 году полностью перейти на производство электрических и гибридных автомобилей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на biz.censor.net.ua.

Ранее компания объявила о том, что первый ее электромобиль (EV) поступит в продажу в 2020 году.

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В Mazda Motor также уточнили, что будут разрабатывать две модели EV. Электромотор одной из них будет получать энергию только от батарей, а вторую оснастят роторно-поршневым двигателем Ванкеля, который будет вращать ротор генератора, подзаряжающего батареи.
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 Теги: Mazda, электромобиль, электрокар

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Сегодня, 21:10 » Автор: Едгар Букмирза
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