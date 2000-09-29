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Раздел: Авто  
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В Украине вновь начнут замерять скорость движения на дорогах

В Украине вновь начнут замерять скорость движения на дорогахКоличество ДТП на дорогах Украины просто зашкаливает.

Со следующей недели на автодорогах Украины будет возобновлена фиксация скоростного режима.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, заявивший, что возвращение такой меры задумано «не ради штрафов». Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на timer-odessa.net.

«Первая неделя - в режиме предупреждений, а дальше применяем все механизмы наказания нарушителей», - подчеркнул чиновник.

По его словам, речь идёт о применении всех существующих средств наблюдения за дорогами, а также о жёстком весовом контроле транспорта.

«Должны сократить аварийность и смертность на дорогах минимум на треть», - пояснил Гройсман.

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Напомним, что недавно украинское правительство дало разрешение на применение приборов автоматической видео- и фотофиксации нарушений правил дорожного движения.
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 Теги: скорость, дтп

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Сегодня, 22:22 » Автор: Едгар Букмирза
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