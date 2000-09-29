Раздел: Авто
В Украине вновь начнут замерять скорость движения на дорогах
Количество ДТП на дорогах Украины просто зашкаливает.
Со следующей недели на автодорогах Украины будет возобновлена фиксация скоростного режима.
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, заявивший, что возвращение такой меры задумано «не ради штрафов». Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на timer-odessa.net.
«Первая неделя - в режиме предупреждений, а дальше применяем все механизмы наказания нарушителей», - подчеркнул чиновник.
По его словам, речь идёт о применении всех существующих средств наблюдения за дорогами, а также о жёстком весовом контроле транспорта.
«Должны сократить аварийность и смертность на дорогах минимум на треть», - пояснил Гройсман.
Читайте также: В Украине предлагают снизить скорость автомобилей на дорогах
Напомним, что недавно украинское правительство дало разрешение на применение приборов автоматической видео- и фотофиксации нарушений правил дорожного движения.
Со следующей недели на автодорогах Украины будет возобновлена фиксация скоростного режима.
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, заявивший, что возвращение такой меры задумано «не ради штрафов». Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на timer-odessa.net.
«Первая неделя - в режиме предупреждений, а дальше применяем все механизмы наказания нарушителей», - подчеркнул чиновник.
По его словам, речь идёт о применении всех существующих средств наблюдения за дорогами, а также о жёстком весовом контроле транспорта.
«Должны сократить аварийность и смертность на дорогах минимум на треть», - пояснил Гройсман.
Читайте также: В Украине предлагают снизить скорость автомобилей на дорогах
Напомним, что недавно украинское правительство дало разрешение на применение приборов автоматической видео- и фотофиксации нарушений правил дорожного движения.
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