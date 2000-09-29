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Раздел: Авто  
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Honda и GM вместе будут делать беспилотники

Honda и GM вместе будут делать беспилотникиGeneral Motors уже вложила значительные средства в развитие Cruise.

цВходящая в состав концерна General Motors компания Cruise Automation, занимающаяся разработкой беспилотников, получила 750 миллионов долларов инвестиций от японской Honda. Вместе фирмы займутся разработкой автономного транспортного средства с широким спектром возможных сценариев использования и коммерциализацией беспилотных технологий.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Общая сумма инвестиций Honda в развитие беспилотных технологий за ближайшие 12 лет составит около трех миллиардов долларов. Эти средства направят на разработку дизайна, проектирование и производство беспилотников, а также масштабное продвижение новых технологий. По предварительной информации, автономные автомобили Honda и Cruise Automation станут частью сервиса райдшеринга.

General Motors уже вложила значительные средства в развитие Cruise, которые потратили на найм инженеров и постройку около сотни экспериментальных прототипов. Часть беспилотников компания использует для перевозки своих сотрудников в черте Сан-Франциско.

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В январе General Motors показала интерьер беспилотника Cruise AV, который появится на дорогах уже в следующем году. Автомобиль, построенный на базе электрокара Chevrolet Bolt, полностью лишен каких-либо органов управления.
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 Теги: Honda, GM, беспилотник

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Сегодня, 22:52 » Автор: Едгар Букмирза
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