Раздел: Авто
Audi представил обновленный спорткар R8 LMS
На Парижском автосалоне был презентован спорткар Audi R8.
Принимая во внимание пожелания клиентов, немецкая компания выпустила новое поколение спорткара. По сравнению с Audi R8 LMS GT3 образца 2015 года новинка имеет увеличенную прижимную силу и улучшенное охлаждение агрегатов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Помимо этого инженеры компании поработали над долговечностью трансмиссии, сцепления и мотора. Audi R8 LMS 2019 модельного года получила трёхдисковое сцепление с электрогидравлическим приводом, гоночную секвентальную КПП и дифференциал повышенного трения с регулировкой преднатяга.
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Какой производительностью обладает 10-цилиндровый мотор спорткара пока не сообщается. По мнению экспертов, отдача силовой установки осталась прежней, в связи с тем, что мощность силового агрегата может регулироваться регламентом конкретных соревнований. Стоимость Audi R8 LMS составляет минимум 398 000 евро.
Принимая во внимание пожелания клиентов, немецкая компания выпустила новое поколение спорткара. По сравнению с Audi R8 LMS GT3 образца 2015 года новинка имеет увеличенную прижимную силу и улучшенное охлаждение агрегатов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Помимо этого инженеры компании поработали над долговечностью трансмиссии, сцепления и мотора. Audi R8 LMS 2019 модельного года получила трёхдисковое сцепление с электрогидравлическим приводом, гоночную секвентальную КПП и дифференциал повышенного трения с регулировкой преднатяга.
Читайте также: Audi представила свой обновленный спорткар
Какой производительностью обладает 10-цилиндровый мотор спорткара пока не сообщается. По мнению экспертов, отдача силовой установки осталась прежней, в связи с тем, что мощность силового агрегата может регулироваться регламентом конкретных соревнований. Стоимость Audi R8 LMS составляет минимум 398 000 евро.
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