Раздел: Авто
Эти способы помогут быстро убрать лед с лобового стекла
Не обязательно долго работать скребком.
Некоторые, чтобы избежать примерзания щеток стеклоочистителя к лобовому стеклу, уходя на ночь, поднимают их вверх, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
С утра достаточно просто опустить дворники и можно приступать к чистке стекла. Но, не все так просто. Во время остывания автомобиля, имеющаяся на нем влага начинает кристаллизоваться и в результате превращается в лед, с которым щетки справиться не могут.
Проблему можно решить несколькими способами:
Воспользоваться электроподогревом лобового стекла (опция доступна не на всех автомобилях);
Оставляя машину на ночь, предусмотрительно охладить салон, так чтобы температура внутри машины максимально приблизилась к температуре окружающей среды.
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Залить щетки незамерзайкой, для этого следует просто завести машину и совершить несколько коротких нажатий на рычажок подачи стеклоомывателя, дворники при этом должны оставаться в положении покоя. Способ быстрый, но не всегда рабочий, кроме того хорошие стеклоомыватели сегодня стоят недешево.
Некоторые, чтобы избежать примерзания щеток стеклоочистителя к лобовому стеклу, уходя на ночь, поднимают их вверх, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
С утра достаточно просто опустить дворники и можно приступать к чистке стекла. Но, не все так просто. Во время остывания автомобиля, имеющаяся на нем влага начинает кристаллизоваться и в результате превращается в лед, с которым щетки справиться не могут.
Проблему можно решить несколькими способами:
Воспользоваться электроподогревом лобового стекла (опция доступна не на всех автомобилях);
Оставляя машину на ночь, предусмотрительно охладить салон, так чтобы температура внутри машины максимально приблизилась к температуре окружающей среды.
Читайте также: Ferrari показала суперкар, созданный в единственном экземпляре
Залить щетки незамерзайкой, для этого следует просто завести машину и совершить несколько коротких нажатий на рычажок подачи стеклоомывателя, дворники при этом должны оставаться в положении покоя. Способ быстрый, но не всегда рабочий, кроме того хорошие стеклоомыватели сегодня стоят недешево.
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