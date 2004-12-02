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Раздел: Авто  
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Эти способы помогут быстро убрать лед с лобового стекла

Эти способы помогут быстро убрать лед с лобового стекла Не обязательно долго работать скребком.

Некоторые, чтобы избежать примерзания щеток стеклоочистителя к лобовому стеклу, уходя на ночь, поднимают их вверх, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

С утра достаточно просто опустить дворники и можно приступать к чистке стекла. Но, не все так просто. Во время остывания автомобиля, имеющаяся на нем влага начинает кристаллизоваться и в результате превращается в лед, с которым щетки справиться не могут.

Проблему можно решить несколькими способами:

Воспользоваться электроподогревом лобового стекла (опция доступна не на всех автомобилях);

Оставляя машину на ночь, предусмотрительно охладить салон, так чтобы температура внутри машины максимально приблизилась к температуре окружающей среды.

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Залить щетки незамерзайкой, для этого следует просто завести машину и совершить несколько коротких нажатий на рычажок подачи стеклоомывателя, дворники при этом должны оставаться в положении покоя. Способ быстрый, но не всегда рабочий, кроме того хорошие стеклоомыватели сегодня стоят недешево.
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 Теги: лед, очистка

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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