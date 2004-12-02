Раздел: Авто
Volkswagen Tiguan лишился дизеля
Новые дизели Евро-6 на авто признали нецелесообразными.
Несмотря на то, что автомобиль со 150-сильным 2.0-литровым дизелем обеспечивал более 20% всех продаж в России, от выпуска данного варианта решено отказаться в силу организационных решений производителя.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на all roader.
В настоящее время данный силовой агрегат, относящийся к категории моторов стандарта Евро-5, импортируется из Европы, но там переходят на выпуск новых агрегатов с более высокой экологической безопасностью. В результате, принято решение снять двигатель для России с производства с целью оптимизации затрат немецкого производителя.
Новые дизели Евро-6 на авто признали нецелесообразными, так как они намного дороже и более требовательны к качеству топлива.
Необходимо отметить, что более габаритный Volkswagen Touareg сохранит свой 3.0-литровый двигатель V6 на тяжелом топливе мощностью 249 «лошадей».
Читайте также: Volkswagen представила внедорожную версию Tiguan
Сегодня около 80% всех внедорожников модели приходится именно на такой вариант, поэтому отказываться от него также не целесообразно.
Несмотря на то, что автомобиль со 150-сильным 2.0-литровым дизелем обеспечивал более 20% всех продаж в России, от выпуска данного варианта решено отказаться в силу организационных решений производителя.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на all roader.
В настоящее время данный силовой агрегат, относящийся к категории моторов стандарта Евро-5, импортируется из Европы, но там переходят на выпуск новых агрегатов с более высокой экологической безопасностью. В результате, принято решение снять двигатель для России с производства с целью оптимизации затрат немецкого производителя.
Новые дизели Евро-6 на авто признали нецелесообразными, так как они намного дороже и более требовательны к качеству топлива.
Необходимо отметить, что более габаритный Volkswagen Touareg сохранит свой 3.0-литровый двигатель V6 на тяжелом топливе мощностью 249 «лошадей».
Читайте также: Volkswagen представила внедорожную версию Tiguan
Сегодня около 80% всех внедорожников модели приходится именно на такой вариант, поэтому отказываться от него также не целесообразно.
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