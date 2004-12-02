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Раздел: Авто  
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Volkswagen Tiguan лишился дизеля

Volkswagen Tiguan лишился дизеляНовые дизели Евро-6 на авто признали нецелесообразными.

Несмотря на то, что автомобиль со 150-сильным 2.0-литровым дизелем обеспечивал более 20% всех продаж в России, от выпуска данного варианта решено отказаться в силу организационных решений производителя.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на all roader.

В настоящее время данный силовой агрегат, относящийся к категории моторов стандарта Евро-5, импортируется из Европы, но там переходят на выпуск новых агрегатов с более высокой экологической безопасностью. В результате, принято решение снять двигатель для России с производства с целью оптимизации затрат немецкого производителя.

Новые дизели Евро-6 на авто признали нецелесообразными, так как они намного дороже и более требовательны к качеству топлива.
Необходимо отметить, что более габаритный Volkswagen Touareg сохранит свой 3.0-литровый двигатель V6 на тяжелом топливе мощностью 249 «лошадей».

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Сегодня около 80% всех внедорожников модели приходится именно на такой вариант, поэтому отказываться от него также не целесообразно.
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 Теги: Volkswagen Tiguan, дизель

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Сегодня, 19:54 » Автор: Едгар Букмирза
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