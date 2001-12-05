Раздел: Авто
Стало известно, когда Jaguar обновит модель XE
Интерьер автомобиля будет выполнен в стиле I-Pace.
Британская компания планирует представить обновлённый седан Jaguar XE в следующем году. Об этом рассказал глава подразделения марки Роудона Гловера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Экстерьер модели будет исполнен в стиле лимитированной версии XE SV Project 8, выпущенной придворным тюнинг-ателье Special Vehicle Operations (SVO), тираж которой составил всего 300 экземпляров.
Читайте также: По Киеву ездят одинаковые "Таврии" с "мажорными" номерами
В свою очередь интерьер новинки исполнят в духе электрического кроссовера I-Pace: улучшат материалы отделки и расширят оснащение.
Британская компания планирует представить обновлённый седан Jaguar XE в следующем году. Об этом рассказал глава подразделения марки Роудона Гловера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Экстерьер модели будет исполнен в стиле лимитированной версии XE SV Project 8, выпущенной придворным тюнинг-ателье Special Vehicle Operations (SVO), тираж которой составил всего 300 экземпляров.
Читайте также: По Киеву ездят одинаковые "Таврии" с "мажорными" номерами
В свою очередь интерьер новинки исполнят в духе электрического кроссовера I-Pace: улучшат материалы отделки и расширят оснащение.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
348
0
Также советуем посмотреть
- Правда о взрослой жизни в остроумных твитах
- Уморительные вывески от «маркетологов» с отличным чувством юмора
- Спящий кот стал героем смешных мемов
- Экс-аналитик ЦРУ рассказал, зачем Россия напала на украинские корабли
- Странные фотки, вызывающие много вопросов
- США заверили, что Украина станет членом НАТО
- Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людей
- Казусные ситуации, над которыми можно лишь посмеяться
- Украина призвала ОБСЕ мониторить акваторию Азовского моря
- Соцсети высмеяли фотожабами съезд партии Ляшко
- Аваков назвал «криминальную столицу» Украины
- Як протидіяти експорту корупції
- Украинская ведущая знатно потроллила Марию Захарову
- Украинцев предостерегают от поездок в Россию
- Над Аляской пронесся наглый «НЛО»
- Боевики «ДНР» предлагают провести обмен пленными
- В «ДНР» убили американца
- Прокуратура объявила в розыск российских офицеров
- Виктора Януковича могут госпитализировать в Израиль
- Сеть насмешила реакция кошки на рождественскую елку
- РФ пыталась провести кибератаку на системы судебной власти Украины
- Операция «Трампнаш» завершилась
- Австралиец с помощью LEGO установил забавный рекорд
- Генпрокуратура подготовила новые подозрения военным России
- Уфологов озадачил «НЛО» на старинной картине
- Боевики на Донбассе перешли на особый режим боевой готовности
- Появились снимки пропавших украинских катеров в порту Керчи
- Они считают нас аномалией
- Лукашенко оконфузился, забыв о женщинах-президентах стран Балтии
- Потрібно розрізняти де фейк, а де справжній біль
Оставьте свой комментарий