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Раздел: Авто  
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Стало известно, когда Jaguar обновит модель XE

Стало известно, когда Jaguar обновит модель XE Интерьер автомобиля будет выполнен в стиле I-Pace.

Британская компания планирует представить обновлённый седан Jaguar XE в следующем году. Об этом рассказал глава подразделения марки Роудона Гловера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Экстерьер модели будет исполнен в стиле лимитированной версии XE SV Project 8, выпущенной придворным тюнинг-ателье Special Vehicle Operations (SVO), тираж которой составил всего 300 экземпляров.

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В свою очередь интерьер новинки исполнят в духе электрического кроссовера I-Pace: улучшат материалы отделки и расширят оснащение.
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 Теги: Jaguar XE, обновление

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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