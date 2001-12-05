Раздел: Авто
В Китае запустят производство электромобилей Mercedes-Benz
Завод будет работать на внутренний рынок.
Daimler в 2019 году начнет делать электромобили в Китае, утверждает Хубертус Тоска, глава китайского филиала немецкого автомобильного концерна. Кроме того, Тоска заявил, что в 2018 году в Поднебесной концерн Daimler планирует выполнить квоты на продажу автомобилей на новых источниках энергии. Речь идет в том числе и про электрокары, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Власти КНР ввели строгие нормы по уровню выброса автомобилями вредных веществ. Поэтому многие автопроизводители стали китайцам предлагать больше гибридных и электрических машин. Тем более, что в этой стране существуют субсидии на покупку электромобилей. Немецкие компании, в том числе Mercedes-Benz, не исключение.
Серийное производство электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC в Китае начнется в 2019 году. Эта модель должна помочь «Мерседесу» увеличить продажи на китайском рынке, даже несмотря на то, что интерес к премиальным машинам там немного остановился на одном уровне. Кстати, сейчас китайцы ежемесячно покупают примерно по 600 автомобилей Maybach, а они ведь стоят очень дорого.
Читайте также: По Киеву ездят одинаковые "Таврии" с "мажорными" номерами
В Китае Daimler сотрудничает с несколькими компаниями, в том числе с автомобильными корпорациями BAIC и BYD. Также немецкий концерн начал сотрудничество с китайской компанией в области электромобилей, но её название почему-то держится в секрете.
Daimler в 2019 году начнет делать электромобили в Китае, утверждает Хубертус Тоска, глава китайского филиала немецкого автомобильного концерна. Кроме того, Тоска заявил, что в 2018 году в Поднебесной концерн Daimler планирует выполнить квоты на продажу автомобилей на новых источниках энергии. Речь идет в том числе и про электрокары, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Власти КНР ввели строгие нормы по уровню выброса автомобилями вредных веществ. Поэтому многие автопроизводители стали китайцам предлагать больше гибридных и электрических машин. Тем более, что в этой стране существуют субсидии на покупку электромобилей. Немецкие компании, в том числе Mercedes-Benz, не исключение.
Серийное производство электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC в Китае начнется в 2019 году. Эта модель должна помочь «Мерседесу» увеличить продажи на китайском рынке, даже несмотря на то, что интерес к премиальным машинам там немного остановился на одном уровне. Кстати, сейчас китайцы ежемесячно покупают примерно по 600 автомобилей Maybach, а они ведь стоят очень дорого.
Читайте также: По Киеву ездят одинаковые "Таврии" с "мажорными" номерами
В Китае Daimler сотрудничает с несколькими компаниями, в том числе с автомобильными корпорациями BAIC и BYD. Также немецкий концерн начал сотрудничество с китайской компанией в области электромобилей, но её название почему-то держится в секрете.
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