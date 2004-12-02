Раздел: Авто
Свежий рейтинг самых популярных моделей авто в Украине
Выиграл рейтинг корейский кроссовер
В ноябре в Украине было зарегистрировано 7,3 тыс. новых легковых автомобилей. В «Укравтопроме» определили, какие модели новых авто пользовались наибольшим спросом в минувшем месяце, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.
Бестселлером ноября, вполне ожидаемо, стал автомобиль KIA Sportage. Этот корейский кроссовер давно уже стал объемообразующей моделью в продажах KIA на нашем рынке и неоднократно возглавлял рейтинг симпатий украинских автомобилистов. В прошлом месяце за этот автомобиль своими кошельками проголосовали 448 покупателей.
Вторым в рейтинге ноября стал RENAULT Duster. За месяц 344 машины этой модели пополнили национальный автопарк.
На третьем месте NISSAN Qashqai, выбор на котором остановили 342 автомобилиста.
Четвертой по популярности моделью на рынке новых легковых автомобилей стала RENAULT Logan. В ноябре автомобилям этой модели было выдано 274 регистрационных номера.
Своими первыми владельцами обзавелись 224 компактных кроссовера TOYOTA RAV-4, и это пятый результат на рынке новых авто прошлого месяца.
Читайте также: Появился свежий рейтинг самых популярных машин в Украине
Также в десятку самых популярных моделей легковых автомобилей ноября вошли: SKODA Octavia – 202 шт.; NISSAN X-Trail – 200 шт.; HYUNDAI Tucson – 185 шт.; RENAULT Sandero – 168 шт. и TOYOTA Camry – 152 шт.
В ноябре в Украине было зарегистрировано 7,3 тыс. новых легковых автомобилей. В «Укравтопроме» определили, какие модели новых авто пользовались наибольшим спросом в минувшем месяце, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.
Бестселлером ноября, вполне ожидаемо, стал автомобиль KIA Sportage. Этот корейский кроссовер давно уже стал объемообразующей моделью в продажах KIA на нашем рынке и неоднократно возглавлял рейтинг симпатий украинских автомобилистов. В прошлом месяце за этот автомобиль своими кошельками проголосовали 448 покупателей.
Вторым в рейтинге ноября стал RENAULT Duster. За месяц 344 машины этой модели пополнили национальный автопарк.
На третьем месте NISSAN Qashqai, выбор на котором остановили 342 автомобилиста.
Четвертой по популярности моделью на рынке новых легковых автомобилей стала RENAULT Logan. В ноябре автомобилям этой модели было выдано 274 регистрационных номера.
Своими первыми владельцами обзавелись 224 компактных кроссовера TOYOTA RAV-4, и это пятый результат на рынке новых авто прошлого месяца.
Читайте также: Появился свежий рейтинг самых популярных машин в Украине
Также в десятку самых популярных моделей легковых автомобилей ноября вошли: SKODA Octavia – 202 шт.; NISSAN X-Trail – 200 шт.; HYUNDAI Tucson – 185 шт.; RENAULT Sandero – 168 шт. и TOYOTA Camry – 152 шт.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
226
0
Также советуем посмотреть
- «Летающий» пастор стал звездой YouTube
- Ждем введения визового режима с РФ
- Зачем Россия удерживает украинских моряков
- Путин оконфузился с личным лимузином
- В Украину не пропустили 730 граждан РФ
- СБУ рассказала о результатах обысков у священников УПЦ МП
- Дай лапу: собака спасла вратаря от нелепого гола
- Россия сделала еще один шаг к катастрофе
- Знущання з людяності міняють на політичні дивіденди
- Посты на въездах в Одессу усилили бронетехникой, - СМИ
- Лавров на сцене угодил в нелепую ситуацию
- Неплательщиков алиментов будут трудоустраивать
- Певица Чичерина «зуб дает»
- Угроза вторжения России в Украину наиболее высокая с 2014 года, - Муженко
- Возвращение медиапакта
- Водитель школьного автобуса удивил забавной способностью
- Студент показал, как должна выглядеть идеальная шпаргалка
- На Донбассе погиб один украинский военнослужащий
- Чому Путін не йде на військову ескалацію
- Правда о взрослой жизни в остроумных твитах
- Уморительные вывески от «маркетологов» с отличным чувством юмора
- Спящий кот стал героем смешных мемов
- Экс-аналитик ЦРУ рассказал, зачем Россия напала на украинские корабли
- Странные фотки, вызывающие много вопросов
- США заверили, что Украина станет членом НАТО
- Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людей
- Казусные ситуации, над которыми можно лишь посмеяться
- Украина призвала ОБСЕ мониторить акваторию Азовского моря
- Соцсети высмеяли фотожабами съезд партии Ляшко
- Аваков назвал «криминальную столицу» Украины
Оставьте свой комментарий