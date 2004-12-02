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Раздел: Авто  
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Свежий рейтинг самых популярных моделей авто в Украине

Свежий рейтинг самых популярных моделей авто в УкраинеВыиграл рейтинг корейский кроссовер

В ноябре в Украине было зарегистрировано 7,3 тыс. новых легковых автомобилей. В «Укравтопроме» определили, какие модели новых авто пользовались наибольшим спросом в минувшем месяце, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.

Бестселлером ноября, вполне ожидаемо, стал автомобиль KIA Sportage. Этот корейский кроссовер давно уже стал объемообразующей моделью в продажах KIA на нашем рынке и неоднократно возглавлял рейтинг симпатий украинских автомобилистов. В прошлом месяце за этот автомобиль своими кошельками проголосовали 448 покупателей.

Вторым в рейтинге ноября стал RENAULT Duster. За месяц 344 машины этой модели пополнили национальный автопарк.

На третьем месте NISSAN Qashqai, выбор на котором остановили 342 автомобилиста.

Четвертой по популярности моделью на рынке новых легковых автомобилей стала RENAULT Logan. В ноябре автомобилям этой модели было выдано 274 регистрационных номера.

Своими первыми владельцами обзавелись 224 компактных кроссовера TOYOTA RAV-4, и это пятый результат на рынке новых авто прошлого месяца.

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Также в десятку самых популярных моделей легковых автомобилей ноября вошли: SKODA Octavia – 202 шт.; NISSAN X-Trail – 200 шт.; HYUNDAI Tucson – 185 шт.; RENAULT Sandero – 168 шт. и TOYOTA Camry – 152 шт.
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 Теги: Украина, авто, популярность, рейтинг

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Сегодня, 13:53 » Автор: Алена Шимко
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