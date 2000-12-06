Tesla стала рекордсменом еще в одной категории

Модель Roadster проехала наибольшее количество кругов на гоночной трассе.



Первая в мире 24-часовая гонка для электромобилей прошла в первых числах зимы на Motorsport Arena Oschersleben и закончилась неожиданным победителем. Немецкая команда установила рекорд для Tesla Roadster, проехав 495 кругов гоночной трассы за сутки, сообщает



На девять кругов меньше смог проехать еще один электрокар - Hyundai Kona, под управлением немецких гонщиков. Третье место заняла сборная Франции на Renault Zoe показав способность ехать 470 кругов. Все трое в сумме преодолели за сутки 1 000 километров.



Интересно, что Tesla Model S оказалась только на десятой позиции из 32 участников гонки. Причем 10 место досталось Тесла S с самой большой батареей на 85 кВт.



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Самой неудачливой оказалась команда на немецком электрокаре BMW i3. Они расположились в последних рядах турнирной таблицы из-за того, что электромобиль не поддерживал максимальную зарядку в 22 кВт/час, которая была определена регламентом гонки. Оказалось, что он заряжался в три раза медленнее, чем электрический Smart или Renault Zoe. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Первая в мире 24-часовая гонка для электромобилей прошла в первых числах зимы на Motorsport Arena Oschersleben и закончилась неожиданным победителем. Немецкая команда установила рекорд для Tesla Roadster, проехав 495 кругов гоночной трассы за сутки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews На девять кругов меньше смог проехать еще один электрокар - Hyundai Kona, под управлением немецких гонщиков. Третье место заняла сборная Франции на Renault Zoe показав способность ехать 470 кругов. Все трое в сумме преодолели за сутки 1 000 километров.Интересно, что Tesla Model S оказалась только на десятой позиции из 32 участников гонки. Причем 10 место досталось Тесла S с самой большой батареей на 85 кВт.Самой неудачливой оказалась команда на немецком электрокаре BMW i3. Они расположились в последних рядах турнирной таблицы из-за того, что электромобиль не поддерживал максимальную зарядку в 22 кВт/час, которая была определена регламентом гонки. Оказалось, что он заряжался в три раза медленнее, чем электрический Smart или Renault Zoe.





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