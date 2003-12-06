Раздел: Авто
Стало известно, когда Mazda выпустит первый электрокар
Компания поделилась своими планами.
Свой первый электромобиль японский производитель Mazda планирует представить на суд зрителя в 2020 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Как заявил главный художник бренда Икуо Маэда, новая модель будет уникальной и с возможностью автопилотного управления.
По мнению дизайнера, многие современные эко-мобили похожи на холодильники, тогда как они добиваются более элегантной внешности для своего первого электрокара.
Вслед за премьерой будущего электромобиля, Mazda намерена запустить в производство подзаряжаемые гибриды. Предполагается, что в комплектацию силового узла таких авто войдет электродвижок и роторный мотор.
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Напомним, что представители Mazda уже не раз говорили о стремлении снизить общее влияние вредных выбросов в атмосферу и сократить собственное производство таких авто на 50%, правда произойти это должно лишь к 2030 году, а к середине столетия японцы оставят лишь 10% производства авто с ДВС.
Свой первый электромобиль японский производитель Mazda планирует представить на суд зрителя в 2020 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Как заявил главный художник бренда Икуо Маэда, новая модель будет уникальной и с возможностью автопилотного управления.
По мнению дизайнера, многие современные эко-мобили похожи на холодильники, тогда как они добиваются более элегантной внешности для своего первого электрокара.
Вслед за премьерой будущего электромобиля, Mazda намерена запустить в производство подзаряжаемые гибриды. Предполагается, что в комплектацию силового узла таких авто войдет электродвижок и роторный мотор.
Читайте также: 20 новых моделей: Audi поделилась планами на будущее
Напомним, что представители Mazda уже не раз говорили о стремлении снизить общее влияние вредных выбросов в атмосферу и сократить собственное производство таких авто на 50%, правда произойти это должно лишь к 2030 году, а к середине столетия японцы оставят лишь 10% производства авто с ДВС.
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