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Раздел: Авто  
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Стало известно, когда Mazda выпустит первый электрокар

Стало известно, когда Mazda выпустит первый электрокар Компания поделилась своими планами.

Свой первый электромобиль японский производитель Mazda планирует представить на суд зрителя в 2020 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Как заявил главный художник бренда Икуо Маэда, новая модель будет уникальной и с возможностью автопилотного управления.

По мнению дизайнера, многие современные эко-мобили похожи на холодильники, тогда как они добиваются более элегантной внешности для своего первого электрокара.

Вслед за премьерой будущего электромобиля, Mazda намерена запустить в производство подзаряжаемые гибриды. Предполагается, что в комплектацию силового узла таких авто войдет электродвижок и роторный мотор.

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Напомним, что представители Mazda уже не раз говорили о стремлении снизить общее влияние вредных выбросов в атмосферу и сократить собственное производство таких авто на 50%, правда произойти это должно лишь к 2030 году, а к середине столетия японцы оставят лишь 10% производства авто с ДВС.
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 Теги: Mazda, электромобиль

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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