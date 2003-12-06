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Для президентского гаража закупили новые автомобили

Для президентского гаража закупили новые автомобили Было приобретено два бронированных "Мерседеса".

В гараже Президента Украины Петра Порошенко появились два новеньких «Мерседеса». Речь идет про бронированный Mercedes S 600 Guard, каждый экземпляр которого стоит 750 000 долларов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Впервые Mercedes S 600 Guard был официально представлен в 2014 году. Это был первый в мире автомобиль, получивший самый высокий уровень защиты по гражданскому стандарту BRV 2009 - VR9. Между кузовом и внешней оболочкой вставлены листы специальной стали. Водитель и пассажиры полностью защищены от бронебойных пуль 7,62х51 мм.

Для дополнительной защиты от осколков автомобиль оснащен специальным арамидным (термостойкие синтетические волокна) и полиэтиленовыми компонентами. Специальные колёса позволяют на высокой скорости продолжать движение даже после пробоя. Все алюминиевые элементы подвески заменены стальными, пневмобаллоны - более мощные, а сзади есть пружины и дополнительный стабилизатор.

Для президентского гаража закупили новые автомобили


Под капотом находится 6,0 л твин-турбо двигатель V12 мощностью 530 л.с. и 830 Нм крутящего момента, как и у стандартного S600. Несмотря на сильно увеличившийся вес, роскошный броневик до 100 км/ч разгоняется за 6,2 секунды.

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Mercedes S 600 Guard имеет систему аварийной тревоги, систему подачи свежего воздуха, обогрев ветрового и боковых стекол и др. Салон соответствует всем стандартам Maybach.

Для президентского гаража закупили новые автомобили
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 Теги: президент, автомобили

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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