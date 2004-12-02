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Раздел: Авто  
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Автомастер создал суперкар из "Запорожца"

Автомастер создал суперкар из "Запорожца"Второго такого суперкара больше нет

В Сети появились фотографии невероятного тюнингованного суперкара, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТОнеТО.

Автомобиль создал в 80-е годы мастер Николай Дорошенко из города Сумы. Свое детище он назвал “спорткар Мурена“. Удивительно, но за основу автомобиля был взят ЗАЗ-968 и инвалидная мотоколяска СЗД.

Подробностей о создании авто очень немного. Известно, что мотор и коробка взята у ЗАЗ, передний мост с подвеской у СЗД, кузов создавался отдельно из стеклопластика и копирует стилистику итальянских спорткаров Lamborghini или Ferrari.

Конструкция очень необычная. У авто нет дверей в стандартном понимании - чтобы сесть в машину нужно откинуть вперед своеобразный колпак. Похожим образом обеспечивается доступ к мотору и багажнику.

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Максимальная скорость - 100 км в час, в багажнике можно перевозить до 40 кг груза. Что случилось с авто после распада СССР - неизвестно.
Автомастер создал суперкар из "Запорожца"
Автомастер создал суперкар из "Запорожца"
Автомастер создал суперкар из "Запорожца"
Автомастер создал суперкар из "Запорожца"
Автомастер создал суперкар из "Запорожца"
Автомастер создал суперкар из "Запорожца"
Автомастер создал суперкар из "Запорожца"
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 Теги: Запорожец, тюнинг, суперкар

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Сегодня, 11:52 » Автор: Алена Шимко
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