Раздел: Авто
Автомастер создал суперкар из "Запорожца"
Второго такого суперкара больше нет
В Сети появились фотографии невероятного тюнингованного суперкара, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТОнеТО.
Автомобиль создал в 80-е годы мастер Николай Дорошенко из города Сумы. Свое детище он назвал “спорткар Мурена“. Удивительно, но за основу автомобиля был взят ЗАЗ-968 и инвалидная мотоколяска СЗД.
Подробностей о создании авто очень немного. Известно, что мотор и коробка взята у ЗАЗ, передний мост с подвеской у СЗД, кузов создавался отдельно из стеклопластика и копирует стилистику итальянских спорткаров Lamborghini или Ferrari.
Конструкция очень необычная. У авто нет дверей в стандартном понимании - чтобы сесть в машину нужно откинуть вперед своеобразный колпак. Похожим образом обеспечивается доступ к мотору и багажнику.
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Максимальная скорость - 100 км в час, в багажнике можно перевозить до 40 кг груза. Что случилось с авто после распада СССР - неизвестно.
В Сети появились фотографии невероятного тюнингованного суперкара, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТОнеТО.
Автомобиль создал в 80-е годы мастер Николай Дорошенко из города Сумы. Свое детище он назвал “спорткар Мурена“. Удивительно, но за основу автомобиля был взят ЗАЗ-968 и инвалидная мотоколяска СЗД.
Подробностей о создании авто очень немного. Известно, что мотор и коробка взята у ЗАЗ, передний мост с подвеской у СЗД, кузов создавался отдельно из стеклопластика и копирует стилистику итальянских спорткаров Lamborghini или Ferrari.
Конструкция очень необычная. У авто нет дверей в стандартном понимании - чтобы сесть в машину нужно откинуть вперед своеобразный колпак. Похожим образом обеспечивается доступ к мотору и багажнику.
Читайте также: Дизайнер создал интересный концепт "Запорожца" будущего
Максимальная скорость - 100 км в час, в багажнике можно перевозить до 40 кг груза. Что случилось с авто после распада СССР - неизвестно.
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