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Раздел: Авто  
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Тюнеры научили Запорожец "летать"

Тюнеры научили Запорожец "летать"Безумный тюнинг "горбатого"

Запорожец - это тот автомобиль, над которым любят издеваться во всех смыслах этого слова. Причем есть как многотысячные смелые проекты вроде Запорожца из Mini Cooper, так и полнейшие абсурдные затеи вроде спортродстера ЗАЗ, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.

В данном же случае речь идет про ушастый Запорожец, который умельцы превратили в 200-сильный крейзи-кар, способный и прыгать, и дрифтовать.

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И даже на двух колесах ездить:
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 Теги: Запорожец, тюнинг

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Сегодня, 15:46 » Автор: Алена Шимко
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