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Renault Sport сделало Clio RS еще горячее

Renault Sport сделало Clio RS еще горячееRenault Sport теперь продает брендированный гаражный инструмент.

Подразделение Renault Sport подготовило целую линейку доработок для «горячего» хэтчбека Clio RS. В нее входят как компоненты для спортивной езды, так и чисто дизайнерские аксессуары.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

В каталоге, который уже размещен на сайте Renault Sport, имеется целый ряд деталей для спортсменов-любителей, которые эксплуатируют свои Clio на трек-днях. Например, гоночные кресла с углепластиковым каркасом, тормозная система повышенной мощности, трековая подвеска, выхлопная система, распорка между опорами подвески, и многое другое.

В числе стилевых доработок - аэродинамический обвес в духе концепт-кара Clio R. S.16. В его состав входят расширители колесных арок и крупное заднее антикрыло. Оперение будет выпущено ограниченным тиражом - всего 250 экземпляров. Кроме того, в каталоге есть многодисковые колеса Turini черного или красного цвета, а также капот из углепластика.

Кроме того, Renault Sport теперь продает брендированный гаражный инструмент - инструментальные тележки, домкраты, динамометрические ключи, наборы ключей, окрасочные пистолеты.

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Renault Clio RS четвертого поколения оснащается турбомотором 1.6 мощностью 200 лошадиных сил и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Разгон до 100 километров в час занимает у такой машины 6,7 секунды. Существует и более радикальная версия Trophy с 220-сильным мотором. Впрочем, похоже, что производство Clio RS сейчас свернуто - с европейских сайтов Renault модель исчезла, хотя обычные хэтчбеки и универсалы Clio предлагаются.

Вскоре доработки от Renault Sport будут предложены и для других RS-моделей Renault. Правда, сейчас в модельной линейке французской фирмы всего одна такая машина - хэтчбек Megane RS.
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 Теги: Renault Sport, Clio RS

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Сегодня, 18:34 » Автор: Едгар Букмирза
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