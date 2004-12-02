Раздел: Авто
Renault Sport сделало Clio RS еще горячее
Renault Sport теперь продает брендированный гаражный инструмент.
Подразделение Renault Sport подготовило целую линейку доработок для «горячего» хэтчбека Clio RS. В нее входят как компоненты для спортивной езды, так и чисто дизайнерские аксессуары.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
В каталоге, который уже размещен на сайте Renault Sport, имеется целый ряд деталей для спортсменов-любителей, которые эксплуатируют свои Clio на трек-днях. Например, гоночные кресла с углепластиковым каркасом, тормозная система повышенной мощности, трековая подвеска, выхлопная система, распорка между опорами подвески, и многое другое.
В числе стилевых доработок - аэродинамический обвес в духе концепт-кара Clio R. S.16. В его состав входят расширители колесных арок и крупное заднее антикрыло. Оперение будет выпущено ограниченным тиражом - всего 250 экземпляров. Кроме того, в каталоге есть многодисковые колеса Turini черного или красного цвета, а также капот из углепластика.
Кроме того, Renault Sport теперь продает брендированный гаражный инструмент - инструментальные тележки, домкраты, динамометрические ключи, наборы ключей, окрасочные пистолеты.
Читайте также: Фотошпионы сделали снимки нового Renault Clio
Renault Clio RS четвертого поколения оснащается турбомотором 1.6 мощностью 200 лошадиных сил и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Разгон до 100 километров в час занимает у такой машины 6,7 секунды. Существует и более радикальная версия Trophy с 220-сильным мотором. Впрочем, похоже, что производство Clio RS сейчас свернуто - с европейских сайтов Renault модель исчезла, хотя обычные хэтчбеки и универсалы Clio предлагаются.
Вскоре доработки от Renault Sport будут предложены и для других RS-моделей Renault. Правда, сейчас в модельной линейке французской фирмы всего одна такая машина - хэтчбек Megane RS.
Подразделение Renault Sport подготовило целую линейку доработок для «горячего» хэтчбека Clio RS. В нее входят как компоненты для спортивной езды, так и чисто дизайнерские аксессуары.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
В каталоге, который уже размещен на сайте Renault Sport, имеется целый ряд деталей для спортсменов-любителей, которые эксплуатируют свои Clio на трек-днях. Например, гоночные кресла с углепластиковым каркасом, тормозная система повышенной мощности, трековая подвеска, выхлопная система, распорка между опорами подвески, и многое другое.
В числе стилевых доработок - аэродинамический обвес в духе концепт-кара Clio R. S.16. В его состав входят расширители колесных арок и крупное заднее антикрыло. Оперение будет выпущено ограниченным тиражом - всего 250 экземпляров. Кроме того, в каталоге есть многодисковые колеса Turini черного или красного цвета, а также капот из углепластика.
Кроме того, Renault Sport теперь продает брендированный гаражный инструмент - инструментальные тележки, домкраты, динамометрические ключи, наборы ключей, окрасочные пистолеты.
Читайте также: Фотошпионы сделали снимки нового Renault Clio
Renault Clio RS четвертого поколения оснащается турбомотором 1.6 мощностью 200 лошадиных сил и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Разгон до 100 километров в час занимает у такой машины 6,7 секунды. Существует и более радикальная версия Trophy с 220-сильным мотором. Впрочем, похоже, что производство Clio RS сейчас свернуто - с европейских сайтов Renault модель исчезла, хотя обычные хэтчбеки и универсалы Clio предлагаются.
Вскоре доработки от Renault Sport будут предложены и для других RS-моделей Renault. Правда, сейчас в модельной линейке французской фирмы всего одна такая машина - хэтчбек Megane RS.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
274
0
Также советуем посмотреть
- Смешно до слез: умелец с помощью фотошопа превратил звезд в «обычных» людей
- Сеть развеселила словестная «перепалка» Принца Уильяма и Кейт Миддлтон
- Новый хит: необычный зверек решил прокатиться в автомобиле
- О пособниках «химического» фронта Кремля из Украины
- Путин "засветился" на страницах нового комикса о "Супермене"
- Военное положение: людям в форме могут отказать в продаже спиртного
- В Сети смеются над первым котом в Фейсбук Порошенко
- Россия: две жизни ценой две тысячи евро
- Ребенок с сапогом на голове стал героем нового мема
- Украина одержала серьезную победу
- Сеть насмешило заявление растолстевшего "вице-премьера ДНР"
- О новом подозреваемом в деле Гандзюк
- Чому Тимошенко не засудила підкуп виборців
- В Сети высмеяли боевиков «ЛНР», отыскавших «натовцев» на Донбассе
- Раненых украинских моряков держат в общих камерах СИЗО
- Вы скажете всё через семь минут
- В Киеве разыскали «минера» Рады
- Уфологи отыскали в Зимбабве «корабль пришельцев»
- Об истории с адмиралом и Кантом
- Климкин оконфузился с фамилией своего коллеги
- Кораблям и катерам Морской охраны ГПСУ разрешили стрелять без предупреждения
- Три других тополя на Плющихе
- Сеть насмешили суррикаты, пытавшиеся «разбудить» плюшевого зайца
- В Минобороны рассказали, как проходят сборы резервистов
- СБУ пресекла вывоз запчастей к самолету Ил-76
- Хохма дня: ученые выяснили, какие мультики нравятся дельфинам
- Децентралізація: зупинити не можна продовжувати
- Нашел место: находчивый грузин десятилетиями хранил свою машину на балконе
- Радянський КДБ у Празі
- Украина приобретет канадские снайперские винтовки
Оставьте свой комментарий