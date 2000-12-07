Раздел: Авто
Kia представит новый кроссовер
Новый кроссовер Kia превзойдет в цене родственный Hyundai Creta
Корейская компания весной следующего года представит новый кроссовер, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Компания Kia представит новый компактный кроссовер в 2019 году. Концепт модели SP был презентован в начале текущего года на мотор-шоу Auto Expo в Индии. В основу новинки легла платформа от Hyundai Creta. Серийная версия кроссовера проходит финальные тесты, во время которых ее запечатлели фотошпионы. По изображениям можно отметить, что новинка во многом схожа с прототипом Kia SP.
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Под капотом кроссовера установят 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 123 л.с. Также будут версии с дизельными агрегатами объемом 1,4 и 1,6 литра производительностью 90 и 128 л.с. соответственно.
Корейская компания весной следующего года представит новый кроссовер, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Компания Kia представит новый компактный кроссовер в 2019 году. Концепт модели SP был презентован в начале текущего года на мотор-шоу Auto Expo в Индии. В основу новинки легла платформа от Hyundai Creta. Серийная версия кроссовера проходит финальные тесты, во время которых ее запечатлели фотошпионы. По изображениям можно отметить, что новинка во многом схожа с прототипом Kia SP.
Читайте также: Skoda представит новый кроссовер
Под капотом кроссовера установят 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 123 л.с. Также будут версии с дизельными агрегатами объемом 1,4 и 1,6 литра производительностью 90 и 128 л.с. соответственно.
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