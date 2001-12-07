Раздел: Авто
Mazda готовится представить новый кроссовер
Новое поколение Mazda 2 превратится в кроссовер
Японская компания готовится представить новый кроссовер на базе самой маленькой модели в линейке, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Зарубежное издания drive.com.au сообщает о том, что пятое поколение модели будет позиционироваться как кроссовер, а дизайн новинки во многом будет схож с моделью CX-3.
На данный момент автопроизводитель не сообщает официальной информации о новой генерации Mazda 2.
Читайте также: Mazda частично рассекретила новый кроссовер CX-5
Отметим, что большинство ведущих автопроизводителей уже вывели на рынок кросс-версии ситикаров. Например, Ford Fiesta Active, Kia Rio X-Line, Toyota Etios Cross и т.п.
Японская компания готовится представить новый кроссовер на базе самой маленькой модели в линейке, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Зарубежное издания drive.com.au сообщает о том, что пятое поколение модели будет позиционироваться как кроссовер, а дизайн новинки во многом будет схож с моделью CX-3.
На данный момент автопроизводитель не сообщает официальной информации о новой генерации Mazda 2.
Читайте также: Mazda частично рассекретила новый кроссовер CX-5
Отметим, что большинство ведущих автопроизводителей уже вывели на рынок кросс-версии ситикаров. Например, Ford Fiesta Active, Kia Rio X-Line, Toyota Etios Cross и т.п.
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