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Раздел: Авто  
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Mazda готовится представить новый кроссовер

Mazda готовится представить новый кроссоверНовое поколение Mazda 2 превратится в кроссовер

Японская компания готовится представить новый кроссовер на базе самой маленькой модели в линейке, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Зарубежное издания drive.com.au сообщает о том, что пятое поколение модели будет позиционироваться как кроссовер, а дизайн новинки во многом будет схож с моделью CX-3.

На данный момент автопроизводитель не сообщает официальной информации о новой генерации Mazda 2.

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Отметим, что большинство ведущих автопроизводителей уже вывели на рынок кросс-версии ситикаров. Например, Ford Fiesta Active, Kia Rio X-Line, Toyota Etios Cross и т.п.
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 Теги: Mazda, кроссовер

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Сегодня, 04:53 » Автор: Татьяна Ларина
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