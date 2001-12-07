Раздел: Авто
Nio анонсировал новый электрический кроссовер
Премьера китайской новинки состоится уже 15 декабря текущего года.
Компания Nio заявила о себе в 2017 году - электромобиль ЕР9 установил рекорд на трассе Нюрбургринга, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Спустя некоторое время был представлен серийный паркетник ES8, продажа которого стартовали на местном рынке недавно.
Накануне бренд представил «младшую» модель первого электрокара -ES6.
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Стоит отметить, что новинка получила много детали от «собрата», но габариты электромобиля значительно меньше: колесная база сократилась на 110 мм. В салоне ES6 установили новое рулевое колесо, а также пересмотренные сидения. Технические данные Nio ES6 пока не рассекречены. Производитель сообщается только о том, что с нуля до сотни электрокросс может разгоняться за 5 секунд.
Компания Nio заявила о себе в 2017 году - электромобиль ЕР9 установил рекорд на трассе Нюрбургринга, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Спустя некоторое время был представлен серийный паркетник ES8, продажа которого стартовали на местном рынке недавно.
Накануне бренд представил «младшую» модель первого электрокара -ES6.
Читайте также: Mercedes анонсировал новый кроссовер
Стоит отметить, что новинка получила много детали от «собрата», но габариты электромобиля значительно меньше: колесная база сократилась на 110 мм. В салоне ES6 установили новое рулевое колесо, а также пересмотренные сидения. Технические данные Nio ES6 пока не рассекречены. Производитель сообщается только о том, что с нуля до сотни электрокросс может разгоняться за 5 секунд.
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