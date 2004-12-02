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Раздел: Авто  
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Volkswagen анонсировал пляжный багги

Volkswagen анонсировал пляжный баггиМодель будет похожа на известный Manx

Руководители автомобильной компании Volkswagen заявили о создании обновленной модели пляжного багги, для создания которой взята модельная платформа электрических машин MEB, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

На сегодняшний день модель нового багги разрабатывается конструкторами компании. По предварительным данным, модель будет похожа на известный Manx, но несмотря на это для обновленного багги будет использована новая задняя подвеска, созданная на базе Beetle. Дизайн машины представляет из себя максимально легкий автомобиль, не имеющий крыши, а также состоящий из низкорасположенного кузова.

Отличительной чертой будет и ветровое стекло, которое расположено свободно стоящим. Технические данные модели на сегодняшний день засекречены, но известно, что электрическая тяга сделать машину достаточно мощной. Первые концепт разработок будет представлен в третьем квартале следующего года.

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Производимая машина войдет в рейтинг самых ретротематических моделей ID, которые производит концерн Volkswagen. Более того руководители компании заявили и о создании новой версии хэтчбека, для которого будет использована платформа Beetle.
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 Теги: Volkswagen, пляжный багги

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Сегодня, 11:09 » Автор: Алена Шимко
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