Раздел: Авто
Volkswagen анонсировал пляжный багги
Модель будет похожа на известный Manx
Руководители автомобильной компании Volkswagen заявили о создании обновленной модели пляжного багги, для создания которой взята модельная платформа электрических машин MEB, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
На сегодняшний день модель нового багги разрабатывается конструкторами компании. По предварительным данным, модель будет похожа на известный Manx, но несмотря на это для обновленного багги будет использована новая задняя подвеска, созданная на базе Beetle. Дизайн машины представляет из себя максимально легкий автомобиль, не имеющий крыши, а также состоящий из низкорасположенного кузова.
Отличительной чертой будет и ветровое стекло, которое расположено свободно стоящим. Технические данные модели на сегодняшний день засекречены, но известно, что электрическая тяга сделать машину достаточно мощной. Первые концепт разработок будет представлен в третьем квартале следующего года.
Читайте также: В линейке Volkswagen появится электрический багги
Производимая машина войдет в рейтинг самых ретротематических моделей ID, которые производит концерн Volkswagen. Более того руководители компании заявили и о создании новой версии хэтчбека, для которого будет использована платформа Beetle.
Руководители автомобильной компании Volkswagen заявили о создании обновленной модели пляжного багги, для создания которой взята модельная платформа электрических машин MEB, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
На сегодняшний день модель нового багги разрабатывается конструкторами компании. По предварительным данным, модель будет похожа на известный Manx, но несмотря на это для обновленного багги будет использована новая задняя подвеска, созданная на базе Beetle. Дизайн машины представляет из себя максимально легкий автомобиль, не имеющий крыши, а также состоящий из низкорасположенного кузова.
Отличительной чертой будет и ветровое стекло, которое расположено свободно стоящим. Технические данные модели на сегодняшний день засекречены, но известно, что электрическая тяга сделать машину достаточно мощной. Первые концепт разработок будет представлен в третьем квартале следующего года.
Читайте также: В линейке Volkswagen появится электрический багги
Производимая машина войдет в рейтинг самых ретротематических моделей ID, которые производит концерн Volkswagen. Более того руководители компании заявили и о создании новой версии хэтчбека, для которого будет использована платформа Beetle.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
537
0
Также советуем посмотреть
- Как спасают Мартыненко от тюрьмы
- Ирина Фриз анонсировала создание реестра ветеранов
- Сеть насмешил мопс, испугавшийся робота
- В ОБСЕ рассказали, куда боевики перебросили танки
- Украина своим волонтерам памятник должна поставить
- Пограничники не пустили в Украину четырех российских журналисток
- Мужчина разбогател благодаря картине, купленной на «барахолке»
- У России появился повод для пропагандистских атак
- Украинская ведущая высмеяла сюжеты росСМИ о военном положении
- У захваченных украинских моряков тяжелые ранения ног и ампутация пальцев
- За сутки на Донбассе ранен военный
- Кому вигідно знищити Сіверськодонецьку ТЕЦ
- Забавные анекдоты для хорошего настроения
- В Грузии ВАЗ-2106 простоял на балконе 27 лет
- Уморительные твиты о том, как весело живется фрилансерам
- Нелепые новогодние елки из серии «И так сойдет»
- Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
- Литва вводит санкции против России
- Девушки поделились самыми неудачными фотками
- Украина усилила границу с Россией штурмовиками
- Забавные коты, дарящие лишь позитивные эмоции
- Смешно до слез: умелец с помощью фотошопа превратил звезд в «обычных» людей
- Сеть развеселила словестная «перепалка» Принца Уильяма и Кейт Миддлтон
- Новый хит: необычный зверек решил прокатиться в автомобиле
- О пособниках «химического» фронта Кремля из Украины
- Путин "засветился" на страницах нового комикса о "Супермене"
- Военное положение: людям в форме могут отказать в продаже спиртного
- В Сети смеются над первым котом в Фейсбук Порошенко
- Россия: две жизни ценой две тысячи евро
- Ребенок с сапогом на голове стал героем нового мема
Оставьте свой комментарий