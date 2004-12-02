» » Skoda презентовала обновленную Scala
Раздел: Авто  
0

Skoda презентовала обновленную Scala

Skoda презентовала обновленную ScalaПредставлен конкурент Ford Focus, Hyundai i30 и Kia Ceed

В Израиле состоялась презентация новой Skoda Scala 2019. Хетчбэк С-класса приходит на смену Skoda Rapid и перестанет быть бюджетным. Конкурентами модели станут Ford Focus, Hyundai i30 и Kia Ceed, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.

Купить Skoda Scala можно будет с весны по цене примерно от 14-15 тыс. евро. Вполне возможно, что сборку модели наладят в Украине.

Дизайн Skoda Scala 2019
Новая Шкода Скала доступна исключительно с кузовом хетчбэк (лифтбэк решили не предлагать) и построена на модульной платформе MQB-A0, как и Volkswagen Polo. Авто достигает 4362 мм в длину, 1793 мм в ширину и 1471 мм в высоту при колесной базе в 2649 мм.

Skoda Scala 2019 выглядит гораздо ярче и интереснее предшественника. У авто рельефные боковины, широкая решетка радиатора и оригинальные стреловидные фары. Оптика может быть и светодиодной.

Интерьер и комплектация Skoda Scala 2019
Материалы внутренней отделки гораздо лучше, чем у Rapid. В топовых версиях есть даже виртуальная панель приборов и большой 9,2-дюймовый тачскрин мультимедиа с голосовым управлением.

У Skoda Scala один из самых больших багажников среди хетчбэков С-класса: его объем – 467 л в обычном состоянии и 1410 л – со сложенными задними креслами.

Также в салоне предусмотрены различные полезные мелочи вроде откидных столиков в спинках передних сидений, отсека для зонта в двери, ниши для ключей и монет.

Перечень опций на удивление богатый: раздельный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, электропривод пятой двери с функцией hands free, Wi-Fi, адаптивный круиз-контроль, парковочный автопилот, системы контроля разметки и превентивного торможения.

Характеристики Skoda Scala 2019
Новая Skoda Scala получил бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (90-115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.), а также 1,6-литровый 115-сильный турбодизель. Доступны механическая КПП или робот с двумя сцеплениями DSG.

Читайте также: Skoda раскрыла подробности о новом хэтчбеке Scala

Покупатели также смогут выбрать спортивную подвеску с заниженным на 15 мм клиренсом. В этом случае доступны 18-дюймовые литые диски.
Skoda презентовала обновленную Scala
Skoda презентовала обновленную Scala
Skoda презентовала обновленную Scala
Skoda презентовала обновленную Scala
Skoda презентовала обновленную Scala
Skoda презентовала обновленную Scala
Skoda презентовала обновленную Scala
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Skoda, Scala

Загрузка...
Сегодня, 13:09 » Автор: Алена Шимко
     962
     0

Похожие новости по теме

Skoda рассекретила интерьер нового хэтчбека Scala Skoda рассекретила интерьер нового хэтчбека Scala

Автомобиль построят на платформе A0 MQB.

Skoda рассекретила характеристики нового хэтчбека Scala Skoda рассекретила характеристики нового хэтчбека Scala

Skoda раскрыла подробности о новом хэтчбеке Scala

Skoda раскрыла подробности о новом хэтчбеке Scala Skoda раскрыла подробности о новом хэтчбеке Scala

Объем багажника хэтчбека варьируется от 461 до 1410 литров.

Skoda рассекретила дизайн обновленного хэтчбека Scala Skoda рассекретила дизайн обновленного хэтчбека Scala

Чешский производитель обнародовал фото автомобиля, который заменит модели Rapid и Spaceback.

Skoda готовит компактного конкурента Volkswagen Golf Skoda готовит компактного конкурента Volkswagen Golf

Skoda связывает очень большие надежды со Scala.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх