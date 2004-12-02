Раздел: Авто
Skoda презентовала обновленную Scala
Представлен конкурент Ford Focus, Hyundai i30 и Kia Ceed
В Израиле состоялась презентация новой Skoda Scala 2019. Хетчбэк С-класса приходит на смену Skoda Rapid и перестанет быть бюджетным. Конкурентами модели станут Ford Focus, Hyundai i30 и Kia Ceed, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.
Купить Skoda Scala можно будет с весны по цене примерно от 14-15 тыс. евро. Вполне возможно, что сборку модели наладят в Украине.
Дизайн Skoda Scala 2019
Новая Шкода Скала доступна исключительно с кузовом хетчбэк (лифтбэк решили не предлагать) и построена на модульной платформе MQB-A0, как и Volkswagen Polo. Авто достигает 4362 мм в длину, 1793 мм в ширину и 1471 мм в высоту при колесной базе в 2649 мм.
Skoda Scala 2019 выглядит гораздо ярче и интереснее предшественника. У авто рельефные боковины, широкая решетка радиатора и оригинальные стреловидные фары. Оптика может быть и светодиодной.
Интерьер и комплектация Skoda Scala 2019
Материалы внутренней отделки гораздо лучше, чем у Rapid. В топовых версиях есть даже виртуальная панель приборов и большой 9,2-дюймовый тачскрин мультимедиа с голосовым управлением.
У Skoda Scala один из самых больших багажников среди хетчбэков С-класса: его объем – 467 л в обычном состоянии и 1410 л – со сложенными задними креслами.
Также в салоне предусмотрены различные полезные мелочи вроде откидных столиков в спинках передних сидений, отсека для зонта в двери, ниши для ключей и монет.
Перечень опций на удивление богатый: раздельный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, электропривод пятой двери с функцией hands free, Wi-Fi, адаптивный круиз-контроль, парковочный автопилот, системы контроля разметки и превентивного торможения.
Характеристики Skoda Scala 2019
Новая Skoda Scala получил бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (90-115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.), а также 1,6-литровый 115-сильный турбодизель. Доступны механическая КПП или робот с двумя сцеплениями DSG.
Читайте также: Skoda раскрыла подробности о новом хэтчбеке Scala
Покупатели также смогут выбрать спортивную подвеску с заниженным на 15 мм клиренсом. В этом случае доступны 18-дюймовые литые диски.
В Израиле состоялась презентация новой Skoda Scala 2019. Хетчбэк С-класса приходит на смену Skoda Rapid и перестанет быть бюджетным. Конкурентами модели станут Ford Focus, Hyundai i30 и Kia Ceed, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.
Купить Skoda Scala можно будет с весны по цене примерно от 14-15 тыс. евро. Вполне возможно, что сборку модели наладят в Украине.
Дизайн Skoda Scala 2019
Новая Шкода Скала доступна исключительно с кузовом хетчбэк (лифтбэк решили не предлагать) и построена на модульной платформе MQB-A0, как и Volkswagen Polo. Авто достигает 4362 мм в длину, 1793 мм в ширину и 1471 мм в высоту при колесной базе в 2649 мм.
Skoda Scala 2019 выглядит гораздо ярче и интереснее предшественника. У авто рельефные боковины, широкая решетка радиатора и оригинальные стреловидные фары. Оптика может быть и светодиодной.
Интерьер и комплектация Skoda Scala 2019
Материалы внутренней отделки гораздо лучше, чем у Rapid. В топовых версиях есть даже виртуальная панель приборов и большой 9,2-дюймовый тачскрин мультимедиа с голосовым управлением.
У Skoda Scala один из самых больших багажников среди хетчбэков С-класса: его объем – 467 л в обычном состоянии и 1410 л – со сложенными задними креслами.
Также в салоне предусмотрены различные полезные мелочи вроде откидных столиков в спинках передних сидений, отсека для зонта в двери, ниши для ключей и монет.
Перечень опций на удивление богатый: раздельный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, электропривод пятой двери с функцией hands free, Wi-Fi, адаптивный круиз-контроль, парковочный автопилот, системы контроля разметки и превентивного торможения.
Характеристики Skoda Scala 2019
Новая Skoda Scala получил бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (90-115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.), а также 1,6-литровый 115-сильный турбодизель. Доступны механическая КПП или робот с двумя сцеплениями DSG.
Читайте также: Skoda раскрыла подробности о новом хэтчбеке Scala
Покупатели также смогут выбрать спортивную подвеску с заниженным на 15 мм клиренсом. В этом случае доступны 18-дюймовые литые диски.
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