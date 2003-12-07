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Раздел: Авто  
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В США назвали лучшие авто уходящего года

В США назвали лучшие авто уходящего годаЖурналисты назвали 10 лучших автомобилей этого года

В 2018 году редакторы американского сайта Motor1.com протестировали больше 100 разных автомобилей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Autonews

Каждому выставлялись оценки по семи критериям (цена, безопасность, экстерьер и интерьер, технологии, двигатели и стоимость владения). Предлагаем вашему вниманию 10 автомобилей, которые получили самые высокие оценки.

1. Ram 1500 Limited 2019
Оценка: 7.2/10
Из всех протестированных в 2018 году автомобилей редакторов сайта Motor1 больше всего впечатлил пикап Ram 1500 нового поколения в комплектации Limited (см. фото вверху). По оценкам он немного обогнал Ford Expedition Platinum Max. Сейчас это лучший пикап в США. У него высокие оценки по всем критериям, в том числе и за современные системы безопасности. Стоит такой автомобиль 64 800 долларов.

2. Ford Expedition Platinum Max 2018
Оценка: 7.2/10
Ford Expedition нового поколения гораздо лучше, чем модель предыдущего поколения. Эксперты сайта Motor1 тестировали Expedition 2018 в комплектации Platinum Max, и были буквально им очарованы. Не зря же ему поставлены очень высокие оценки по всем категориям. Базовая версия продается за 51 790 долларов.

3. Audi A5 Sportback 2018
Оценка: 7.1/10
Новый Audi A5 Sportback получил очень высокую среднюю оценку от редактор сайта Motor1 – 7,1 из 10 возможных. Высоко оценены все категории. В базовой комплектации, которая стоит 42 600 долларов, у этого автомобиля есть система безопасности Pre-Sense City safety.

4. Honda Accord Hybrid 2018
Оценка: 7.0/10
Honda Accord Hybrid 2018 года вполне заслуженно получил свои высокие оценки. Уже в базовой комплектации, которая, кстати, стоит 25 100 долларов, есть комплекс Honda Sensing Safety, в который входят несколько активных систем безопасности. Это высокотехнологичный гибридный автомобиль с небольшим расходом топлива.

5. Volvo XC60 T8 2018
Оценка: 7.0/10
Volvo XC60 T8 заработал высокие оценки за технологии (у него есть информационно-развлекательная система Sensus Connect) и за безопасность (в качестве опции доступна система автономного вождения 2-го уровня). Под капотом располагается гибридный 2,0 л двигатель мощностью 400 л.с. В базовой комплектации XC60 T8 продается за 41 500 долларов.

6. Kia Stinger GT 2018
Оценка: 7.0/10
Kia Stinger GT заработал высокие оценки практически по всем категориям, в том числе и за двигатель. У него под капотом располагается 3,3 л твин-турбо двигатель V6 мощностью 365 л.с., который работает вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 4,7 секунды. Базовая комплектация стоит 31 900 долларов.

7. Chevrolet Equinox Diesel
Оценка: 7.0/10
Chevrolet Equinox Diesel оснащается 1,6 л дизелем с турбонаддувом мощностью 130 л.с. Этот автомобиль получил высокие оценки практически за всё, в том числе и за безопасность. В качестве опции у него есть пакет Confidence and Convenience (C&C), в который входят несколько активных систем безопасности. Базовая комплектация стоит 23 500 долларов.

8. Nissan Murano 2018
Оценка: 7.0/10
Nissan Murano выглядит стильно и красиво. Такой же у него и салон. Этот кроссовер имеет несколько новых технологий. Двигатель V6 на удивление экономичен. Базовая комплектация стоит 41 980 долларов.

9. Buick Enclave 2018
Оценка: 7.0/10
Buick Enclave заработал от Motor1 достаточно высокие оценки. У этого внедорожника просторный салон и передовые технологии. 8-дюймовый сенсорный дисплей работает с Apple CarPlay и Android Auto. В базовой комплектации он стоит около 40 000 долларов.

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10. Land Rover Range Rover HSE 2019
Оценка – 6,9/10
Land Rover Range Rover HSE – это топовая, самая люксовая комплектация Range Rover. Её цена начинается от 86 860 долларов. Она получила обновления на 2019 год. Редакторы Motor1 высоко оценили дизайн этого внедорожника, системы безопасности и экономию топлива.
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 Теги: США, автомобили

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Сегодня, 22:32 » Автор: Татьяна Ларина
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