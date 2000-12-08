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Раздел: Авто  
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В электрокарах нашли неприятную особенность

В электрокарах нашли неприятную особенность Этой функцией обладают многие марки авто.

В Китае электромобили каждые 30 секунд отправляют властям подробную информацию о точном местонахождении автомобиля, его скорости и направлении движения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.

Как оказалось, подобное программное обеспечение встроено в электрокары практически всех производителей, в том числе, и американской Tesla.

В последнее время президент Китая Си Цзиньпин активизировал системы отслеживания своих граждан, а электромобили ему в этом только помогают.

Без согласия на то будущих владельцев такие компании как Tesla, Volkswagen, BMW, Daimler, Ford, General Motors, Nissan и Mitsubishi включили в ПО своих электромобилей программы, которые передают огромные объемы информации о водителях китайским властям.

«Я этого не знал. Tesla может собирать такие данные, но почему они передают их правительству? Это касается конфиденциальности», - отметил владелец Tesla Model X Шань Джунхуа.

В свою защиту автопроизводители говорят, что просто соблюдают китайские законы, которые применяются исключительно к машинам на электротяге.

Представители китайских властей объясняют подобный сбор данных необходимостью повышения безопасности самих граждан, содействием промышленному развитию и планирования инфраструктуры, а также предотвращения мошенничества.

С 2016 года существует следующая система передачи данных – электромобиль собирает информацию и направляет ее производителю, дальше компании не менее 61 пункта данных оправляют в местные центры, которые контролируются властями.

Эксперты уже успели раскритиковать такую практику. Они говорят о том, что для достижения тех целей, о которых говорят власти, передаваемых данных очень много и сейчас речь идет именно о слежке за гражданами.

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«Вы много узнаете о повседневной деятельности людей, и это становится частью того, что я называю повсеместным наблюдением, где почти все, что вы делаете, записывается и сохраняется и потенциально может использоваться для того, чтобы повлиять на вашу жизнь и вашу свободу», - указал бывший секретарь Департамента внутренней безопасности США при президенте Джордже Буше Майкл Чертофф.
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 Теги: Китай, электромобили

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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