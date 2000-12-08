Раздел: Авто
В электрокарах нашли неприятную особенность
Этой функцией обладают многие марки авто.
В Китае электромобили каждые 30 секунд отправляют властям подробную информацию о точном местонахождении автомобиля, его скорости и направлении движения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
Как оказалось, подобное программное обеспечение встроено в электрокары практически всех производителей, в том числе, и американской Tesla.
В последнее время президент Китая Си Цзиньпин активизировал системы отслеживания своих граждан, а электромобили ему в этом только помогают.
Без согласия на то будущих владельцев такие компании как Tesla, Volkswagen, BMW, Daimler, Ford, General Motors, Nissan и Mitsubishi включили в ПО своих электромобилей программы, которые передают огромные объемы информации о водителях китайским властям.
«Я этого не знал. Tesla может собирать такие данные, но почему они передают их правительству? Это касается конфиденциальности», - отметил владелец Tesla Model X Шань Джунхуа.
В свою защиту автопроизводители говорят, что просто соблюдают китайские законы, которые применяются исключительно к машинам на электротяге.
Представители китайских властей объясняют подобный сбор данных необходимостью повышения безопасности самих граждан, содействием промышленному развитию и планирования инфраструктуры, а также предотвращения мошенничества.
С 2016 года существует следующая система передачи данных – электромобиль собирает информацию и направляет ее производителю, дальше компании не менее 61 пункта данных оправляют в местные центры, которые контролируются властями.
Эксперты уже успели раскритиковать такую практику. Они говорят о том, что для достижения тех целей, о которых говорят власти, передаваемых данных очень много и сейчас речь идет именно о слежке за гражданами.
Читайте также: Nio анонсировал новый электрический кроссовер
«Вы много узнаете о повседневной деятельности людей, и это становится частью того, что я называю повсеместным наблюдением, где почти все, что вы делаете, записывается и сохраняется и потенциально может использоваться для того, чтобы повлиять на вашу жизнь и вашу свободу», - указал бывший секретарь Департамента внутренней безопасности США при президенте Джордже Буше Майкл Чертофф.
В Китае электромобили каждые 30 секунд отправляют властям подробную информацию о точном местонахождении автомобиля, его скорости и направлении движения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
Как оказалось, подобное программное обеспечение встроено в электрокары практически всех производителей, в том числе, и американской Tesla.
В последнее время президент Китая Си Цзиньпин активизировал системы отслеживания своих граждан, а электромобили ему в этом только помогают.
Без согласия на то будущих владельцев такие компании как Tesla, Volkswagen, BMW, Daimler, Ford, General Motors, Nissan и Mitsubishi включили в ПО своих электромобилей программы, которые передают огромные объемы информации о водителях китайским властям.
«Я этого не знал. Tesla может собирать такие данные, но почему они передают их правительству? Это касается конфиденциальности», - отметил владелец Tesla Model X Шань Джунхуа.
В свою защиту автопроизводители говорят, что просто соблюдают китайские законы, которые применяются исключительно к машинам на электротяге.
Представители китайских властей объясняют подобный сбор данных необходимостью повышения безопасности самих граждан, содействием промышленному развитию и планирования инфраструктуры, а также предотвращения мошенничества.
С 2016 года существует следующая система передачи данных – электромобиль собирает информацию и направляет ее производителю, дальше компании не менее 61 пункта данных оправляют в местные центры, которые контролируются властями.
Эксперты уже успели раскритиковать такую практику. Они говорят о том, что для достижения тех целей, о которых говорят власти, передаваемых данных очень много и сейчас речь идет именно о слежке за гражданами.
Читайте также: Nio анонсировал новый электрический кроссовер
«Вы много узнаете о повседневной деятельности людей, и это становится частью того, что я называю повсеместным наблюдением, где почти все, что вы делаете, записывается и сохраняется и потенциально может использоваться для того, чтобы повлиять на вашу жизнь и вашу свободу», - указал бывший секретарь Департамента внутренней безопасности США при президенте Джордже Буше Майкл Чертофф.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1384
0
Также советуем посмотреть
- Настраиваемся на выходные: подборка отличных анекдотов
- Прикол дня: уснувшего в городе медведя будут охранять всю зиму
- Названы самые популярные собачьи клички уходящего года
- Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
- Денисова опровергла информацию об ампутации у раненых украинских моряков
- На Черниговщине военным запретили продавать алкоголь
- Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам
- Забавные собаки, не желающие подчиняться законам логики
- Хохма дня: из курицы сделали парашютистку
- Мобильных абонентов в Украине больше, чем населения
- Соцсети подняли на смех угрозы Госдумы в адрес США
- На YouTube показали лучшие мемы уходящего года
- Про дивні справи Московського патріархату
- Паранойю Путина высмеяли свежей карикатурой
- Кот-шпион стал новой звездой YouTube
- Томос – это часть стратегического курса Порошенко
- Мечтатель: боевик «ДНР» насмешил странным заявлением о ВСУ
- Блогер поймал росСМИ на очередном фейке о Евромайдане
- Немає загадки таланту
- «Глаз в глаз»: в Сети набирает популярность новый мем
- «Черная дыра» России
- Оккупационный суд Симферополя арестовал адвоката за пост в Facebook
- Новый хит: китаянка повеселила способностью удерживать стакан языком
- Розвиток вугільної галузі: пріоритетний шлях
- Чому тільки зараз Україна припиняє договір про дружбу з РФ
- «Квартал 95» высмеял повышение минимальной пенсии
- Кого ждет ласковая улыбка Коломойского
- РФ продолжает препятствовать движению кораблей через Керченский пролив
- Боевики затопили все шахты в Горловке
- Новый год отменяется: уфологи назвали новую дату Конца света
Оставьте свой комментарий