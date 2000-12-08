Ford выяснил самую полезную зимнюю опцию в автомобиле

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Компания «Украинский автомобильный ассистанс» провела социологическое исследование, которое показало, что больше половины водителей знакомы с новыми ПДД, которые вступили в силу 15 апреля текущего года. Остальные 40% абсолютно ничего о них не знают или ознакомлены с ними частично. Стоит обратить внимание на то, что больше