Раздел: Авто
Ford выяснил самую полезную зимнюю опцию в автомобиле
Компания провела опрос водителей.
Адаптируя автомобили к суровым погодным условиям, практически все автопроизводители не забывают предложить клиентам специальные «зимние» пакеты опций. Компания Ford опросила автомобилистов, насколько актуальны для них такие опции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на mResearcher.
Результаты опроса показали, что подавляющее большинство респондентов уже имеют «зимние» опции в своих машинах, но почти половина не против увеличить их количество.
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А самой желанной «зимней» опцией для водителей оказался дистанционный запуск двигателя.
Адаптируя автомобили к суровым погодным условиям, практически все автопроизводители не забывают предложить клиентам специальные «зимние» пакеты опций. Компания Ford опросила автомобилистов, насколько актуальны для них такие опции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на mResearcher.
Результаты опроса показали, что подавляющее большинство респондентов уже имеют «зимние» опции в своих машинах, но почти половина не против увеличить их количество.
Читайте также: В электрокарах нашли неприятную особенность
А самой желанной «зимней» опцией для водителей оказался дистанционный запуск двигателя.
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