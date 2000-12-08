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Раздел: Авто  
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В Японии определили автомобили года

В Японии определили автомобили года Первое место заняла модель Volvo XC40.

Кроссовер Volvo XC40 получил титул «Лучший автомобиль года в Японии», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

В конкурсе на звание «Лучший автомобиль года в Японии» принимали участи автомобили, появившиеся на местном рынке с 1 ноября 2017 года по 31 октября 2018-го. На последнем этапе конкурса было отсеяно 60 моделей. В жюри входило 60 человек, в том числе автомобильные эксперты, журналисты и студенты.

Шведская марка побеждает в данном конкурсе второй год подряд - в 2017 году этого звания был удостоен внедорожник XC60. Новый компактный Volvo XC40 набрал 363 балла, опередив соперников Toyota Corolla и Volkswagen Polo на 49 и 197 баллов соответственно. Четвертое место досталось седану Toyota Crown (170 очков), а первую пятерку замкнул кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross (156 баллов).

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Публичный дебют кроссовера Volvo XC40 состоялся осенью 2017 года в рамках специального мероприятия в Милане. Автомобиль марки стал первой серийной моделью, которую построили на модульной архитектуре CMA, разработанной совместно с китайской фирмой Geely.
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 Теги: Volvo XC40, Япония

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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