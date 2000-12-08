Раздел: Авто
В Японии определили автомобили года
Первое место заняла модель Volvo XC40.
Кроссовер Volvo XC40 получил титул «Лучший автомобиль года в Японии», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
В конкурсе на звание «Лучший автомобиль года в Японии» принимали участи автомобили, появившиеся на местном рынке с 1 ноября 2017 года по 31 октября 2018-го. На последнем этапе конкурса было отсеяно 60 моделей. В жюри входило 60 человек, в том числе автомобильные эксперты, журналисты и студенты.
Шведская марка побеждает в данном конкурсе второй год подряд - в 2017 году этого звания был удостоен внедорожник XC60. Новый компактный Volvo XC40 набрал 363 балла, опередив соперников Toyota Corolla и Volkswagen Polo на 49 и 197 баллов соответственно. Четвертое место досталось седану Toyota Crown (170 очков), а первую пятерку замкнул кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross (156 баллов).
Читайте также: В США назвали лучшие авто уходящего года
Публичный дебют кроссовера Volvo XC40 состоялся осенью 2017 года в рамках специального мероприятия в Милане. Автомобиль марки стал первой серийной моделью, которую построили на модульной архитектуре CMA, разработанной совместно с китайской фирмой Geely.
Кроссовер Volvo XC40 получил титул «Лучший автомобиль года в Японии», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
В конкурсе на звание «Лучший автомобиль года в Японии» принимали участи автомобили, появившиеся на местном рынке с 1 ноября 2017 года по 31 октября 2018-го. На последнем этапе конкурса было отсеяно 60 моделей. В жюри входило 60 человек, в том числе автомобильные эксперты, журналисты и студенты.
Шведская марка побеждает в данном конкурсе второй год подряд - в 2017 году этого звания был удостоен внедорожник XC60. Новый компактный Volvo XC40 набрал 363 балла, опередив соперников Toyota Corolla и Volkswagen Polo на 49 и 197 баллов соответственно. Четвертое место досталось седану Toyota Crown (170 очков), а первую пятерку замкнул кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross (156 баллов).
Читайте также: В США назвали лучшие авто уходящего года
Публичный дебют кроссовера Volvo XC40 состоялся осенью 2017 года в рамках специального мероприятия в Милане. Автомобиль марки стал первой серийной моделью, которую построили на модульной архитектуре CMA, разработанной совместно с китайской фирмой Geely.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
205
0
Также советуем посмотреть
- Настраиваемся на выходные: подборка отличных анекдотов
- Прикол дня: уснувшего в городе медведя будут охранять всю зиму
- Названы самые популярные собачьи клички уходящего года
- Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
- Денисова опровергла информацию об ампутации у раненых украинских моряков
- На Черниговщине военным запретили продавать алкоголь
- Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам
- Забавные собаки, не желающие подчиняться законам логики
- Хохма дня: из курицы сделали парашютистку
- Мобильных абонентов в Украине больше, чем населения
- Соцсети подняли на смех угрозы Госдумы в адрес США
- На YouTube показали лучшие мемы уходящего года
- Про дивні справи Московського патріархату
- Паранойю Путина высмеяли свежей карикатурой
- Кот-шпион стал новой звездой YouTube
- Томос – это часть стратегического курса Порошенко
- Мечтатель: боевик «ДНР» насмешил странным заявлением о ВСУ
- Блогер поймал росСМИ на очередном фейке о Евромайдане
- Немає загадки таланту
- «Глаз в глаз»: в Сети набирает популярность новый мем
- «Черная дыра» России
- Оккупационный суд Симферополя арестовал адвоката за пост в Facebook
- Новый хит: китаянка повеселила способностью удерживать стакан языком
- Розвиток вугільної галузі: пріоритетний шлях
- Чому тільки зараз Україна припиняє договір про дружбу з РФ
- «Квартал 95» высмеял повышение минимальной пенсии
- Кого ждет ласковая улыбка Коломойского
- РФ продолжает препятствовать движению кораблей через Керченский пролив
- Боевики затопили все шахты в Горловке
- Новый год отменяется: уфологи назвали новую дату Конца света
Оставьте свой комментарий