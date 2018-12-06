Раздел: Авто
Nissan представил серийный суперкар почти за 1 млн.евро
Тираж автомобиля составит 50 экземпляров.
Nissan объявил о мелкосерийном производстве суперкара, выполненного по мотивам концепта GT-R50, подготовленного к 50-летию имени GT-R. Прототип был подготовлен при техническом содействии ателье ItalDesign, но стиль разработан собственными ниссановскими дизайнерами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
В компании даже объявили базовую стоимость – 990 тыс евро без учета налогов, опций и дополнительного оборудования. Тираж сентиментально ограничат 50 экземплярами.
Примечательно, что визуально “серийный” автомобиль практически не отличается от концепта, что понравится искушенным коллекционерам, которые, кстати, уже начали подавать заказы на новинку.
Для омологации суперкара к использованию на общественных дорогах пришлось провести лишь мелкие модификации вроде установки более крупных наружных зеркал заднего вида. Внутри – узнаваемая передняя панель от привычного Nissan GT-R и дверные карты от концепта.
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Детали силовой установки и характеристики пока не раскрывают. Возможно, от концепта достанется и двигатель – 720-сильный VR38DETT объемом 3,8 л, работающий в паре с 6-ступенчатой роботизированной КПП. Первые экземпляры редкой модели клиенты получат уже в 2019 году.
Nissan объявил о мелкосерийном производстве суперкара, выполненного по мотивам концепта GT-R50, подготовленного к 50-летию имени GT-R. Прототип был подготовлен при техническом содействии ателье ItalDesign, но стиль разработан собственными ниссановскими дизайнерами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
В компании даже объявили базовую стоимость – 990 тыс евро без учета налогов, опций и дополнительного оборудования. Тираж сентиментально ограничат 50 экземплярами.
Примечательно, что визуально “серийный” автомобиль практически не отличается от концепта, что понравится искушенным коллекционерам, которые, кстати, уже начали подавать заказы на новинку.
Для омологации суперкара к использованию на общественных дорогах пришлось провести лишь мелкие модификации вроде установки более крупных наружных зеркал заднего вида. Внутри – узнаваемая передняя панель от привычного Nissan GT-R и дверные карты от концепта.
Читайте также: В Японии определили автомобили года
Детали силовой установки и характеристики пока не раскрывают. Возможно, от концепта достанется и двигатель – 720-сильный VR38DETT объемом 3,8 л, работающий в паре с 6-ступенчатой роботизированной КПП. Первые экземпляры редкой модели клиенты получат уже в 2019 году.
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