Раздел: Авто
Фотошпионы показали интерьер новой Audi S3
Машину тестируют в холодном климате.
Менее чем через две недели, после того, как все увидели Audi A3 Sportback следующего поколения, его более горячий брат был замечен на испытаниях в холодную погоду где-то в Швеции, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Хотя большинство прилагаемых шпионских снимков на самом деле не показывают ничего, что мы не видели ранее, есть одно изображение, дающее нам возможность впервые взглянуть внутрь кабины.
Некоторые изменения были подготовлены Audi на передней панели. Практически там нет ничего общего с тем, что можно видеть на моделях A3/S3/RS3.
Можно сразу заметить, что приборная панель более повернута к водителю. Кстати, развлекательной системы в стиле "табло", больше не существует. Вместо этого Audi аккуратно внедрила сенсорный экран MMI в приборную панель, как на всех моделях следующего поколения, выпущенных в этом году.
Старые кольцевые вентиляционные отверстия A3 тоже ушли в прошлое и автопроизводитель переключился на более широкую угловую установку.
На фото не видно, что происходит ниже информационно-развлекательной системы, поэтому будет интересно узнать, будут ли элементы управления HVAC заменены вторым сенсорным экраном или там всё еще будут физические кнопки, как в случае с новым Q3.
Одно можно сказать наверняка: у прототипа будет цифровой приборный щиток. Также при ближайшем рассмотрении можно заметить, что положение дверных ручек изменено.
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Обычный Audi A3 будет запущен в Европе в 2019 году, скорее всего, строго в пятидверном облике Sportback, поскольку ходят слухи о том, что автопроизводитель из Ингольштадта не будет делать еще одну трехдверную версию из-за низкого спроса.
Менее чем через две недели, после того, как все увидели Audi A3 Sportback следующего поколения, его более горячий брат был замечен на испытаниях в холодную погоду где-то в Швеции, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Хотя большинство прилагаемых шпионских снимков на самом деле не показывают ничего, что мы не видели ранее, есть одно изображение, дающее нам возможность впервые взглянуть внутрь кабины.
Некоторые изменения были подготовлены Audi на передней панели. Практически там нет ничего общего с тем, что можно видеть на моделях A3/S3/RS3.
Можно сразу заметить, что приборная панель более повернута к водителю. Кстати, развлекательной системы в стиле "табло", больше не существует. Вместо этого Audi аккуратно внедрила сенсорный экран MMI в приборную панель, как на всех моделях следующего поколения, выпущенных в этом году.
Старые кольцевые вентиляционные отверстия A3 тоже ушли в прошлое и автопроизводитель переключился на более широкую угловую установку.
На фото не видно, что происходит ниже информационно-развлекательной системы, поэтому будет интересно узнать, будут ли элементы управления HVAC заменены вторым сенсорным экраном или там всё еще будут физические кнопки, как в случае с новым Q3.
Одно можно сказать наверняка: у прототипа будет цифровой приборный щиток. Также при ближайшем рассмотрении можно заметить, что положение дверных ручек изменено.
Читайте также: Фотошпионы показали Audi A6 без камуфляжа
Обычный Audi A3 будет запущен в Европе в 2019 году, скорее всего, строго в пятидверном облике Sportback, поскольку ходят слухи о том, что автопроизводитель из Ингольштадта не будет делать еще одну трехдверную версию из-за низкого спроса.
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