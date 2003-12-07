Раздел: Авто
Volkswagen анонсировала будущего "чемпиона" Нюрбургринга
Volkswagen нацелился на абсолютный рекорд.
Спортивное подразделение «Фольксвагена», этим летом установившее новый абсолютный рекорд гонки на Пайкс-Пик на электрическом прототипе I.D. R, планирует доработать ту же машину и сделать ее еще и чемпионом Нюрбургринга – также в абсолютном зачете, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Об этом сообщает британское издание Autocar со ссылкой на инсайдеров. Компания уже зарезервировала автодром на следующий май для проведения тестов.
Программа-минимум состоит в том, чтобы заработать для Volkswagen I.D. R Pikes Peak звание самого быстрого электрокара на Нордшляйфе. Для этого легкий 680-сильный прототип должен обогнать 1360-сильный мелкосерийный гиперкар NIO EP9, который проехал круг за 6 минут 45,9 секунды.
Впрочем, те же источники на основании результатов симуляционных тестов утверждают, что I.D. R может показать время менее пяти с половиной минут.
Это означает, что электрический Volkswagen способен бросить вызов лемановскому прототипу Porsche 919 Hybrid EVO, который преодолел 20,8 километра Нордшляйфе за 5 минут 19,55 секунды.
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Volkswagen I.D. R выйдет на «Ринг» модифицированным: ему доработают аэродинамику и силовую установку, чтобы добиться более высокой максимальной скорости. В кресло пилота снова сядет Ромен Дюма, отличившийся на Пайкс-Пике.
Спортивное подразделение «Фольксвагена», этим летом установившее новый абсолютный рекорд гонки на Пайкс-Пик на электрическом прототипе I.D. R, планирует доработать ту же машину и сделать ее еще и чемпионом Нюрбургринга – также в абсолютном зачете, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Об этом сообщает британское издание Autocar со ссылкой на инсайдеров. Компания уже зарезервировала автодром на следующий май для проведения тестов.
Программа-минимум состоит в том, чтобы заработать для Volkswagen I.D. R Pikes Peak звание самого быстрого электрокара на Нордшляйфе. Для этого легкий 680-сильный прототип должен обогнать 1360-сильный мелкосерийный гиперкар NIO EP9, который проехал круг за 6 минут 45,9 секунды.
Впрочем, те же источники на основании результатов симуляционных тестов утверждают, что I.D. R может показать время менее пяти с половиной минут.
Это означает, что электрический Volkswagen способен бросить вызов лемановскому прототипу Porsche 919 Hybrid EVO, который преодолел 20,8 километра Нордшляйфе за 5 минут 19,55 секунды.
Читайте также: Volkswagen анонсировала модернизированный Touareg
Volkswagen I.D. R выйдет на «Ринг» модифицированным: ему доработают аэродинамику и силовую установку, чтобы добиться более высокой максимальной скорости. В кресло пилота снова сядет Ромен Дюма, отличившийся на Пайкс-Пике.
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