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Раздел: Авто  
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Volkswagen анонсировала будущего "чемпиона" Нюрбургринга

Volkswagen анонсировала будущего "чемпиона" НюрбургрингаVolkswagen нацелился на абсолютный рекорд.

Спортивное подразделение «Фольксвагена», этим летом установившее новый абсолютный рекорд гонки на Пайкс-Пик на электрическом прототипе I.D. R, планирует доработать ту же машину и сделать ее еще и чемпионом Нюрбургринга – также в абсолютном зачете, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

Об этом сообщает британское издание Autocar со ссылкой на инсайдеров. Компания уже зарезервировала автодром на следующий май для проведения тестов.

Программа-минимум состоит в том, чтобы заработать для Volkswagen I.D. R Pikes Peak звание самого быстрого электрокара на Нордшляйфе. Для этого легкий 680-сильный прототип должен обогнать 1360-сильный мелкосерийный гиперкар NIO EP9, который проехал круг за 6 минут 45,9 секунды.

Впрочем, те же источники на основании результатов симуляционных тестов утверждают, что I.D. R может показать время менее пяти с половиной минут.

Это означает, что электрический Volkswagen способен бросить вызов лемановскому прототипу Porsche 919 Hybrid EVO, который преодолел 20,8 километра Нордшляйфе за 5 минут 19,55 секунды.

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Volkswagen I.D. R выйдет на «Ринг» модифицированным: ему доработают аэродинамику и силовую установку, чтобы добиться более высокой максимальной скорости. В кресло пилота снова сядет Ромен Дюма, отличившийся на Пайкс-Пике.
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 Теги: Volkswagen, Нюрбургринг

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Сегодня, 16:03 » Автор: Алена Шимко
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