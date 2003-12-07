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Раздел: Авто  
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Фотошпионы показали новый Land Rover Defender

Фотошпионы показали новый Land Rover DefenderПремьера может произойти в 2019 году.

Шпионы заметили сразу несколько представителей британского бренда, проходящих испытания, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

Судя по тем фото, которые были выложены в сеть, новый Defender будет иметь такую же укороченную форму, как и предыдущие поколения модели. В то же время, вероятно появление закругленных контуров.

Также не исключено появление новой конструкции подвески. К ней добавится двухлитровый турбодизель. Впоследствии не исключены и гибридные комплектации автомобиля.

Интересно, что Land Rover Defender может появиться на американском рынке вновь после многолетнего перерыва. Последний раз официальная премьера состоялась примерно 20 лет назад.

Кстати, с интервалом в сутки был замечен на дорогах другой, четырехдверный Defender. Поэтому специалисты склоняются к выводу, что производитель со всей серьезностью готовится к выводу нового поколения «Защитника» на рынок.

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И премьера может произойти уже в 2019 году.
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 Теги: Land Rover Defender, тесты

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Сегодня, 16:27 » Автор: Алена Шимко
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