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Maserati выпустит "благородную" версию кроссовера Levante
Maserati Levante Edizione Nobile выйдет лимитировано.
Компания Maserati планирует до конца текущего месяца начать продажи лимитированной версии своего кроссовера Maserati Levante в исполнении Edizione Nobile («Благородная» версия), передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Известно, что всего будет выпущено 50 экземпляров авто, а первым рынком для Nobile станут Соединенные Штаты.
Новинка создана на базе комплектации Levante S и предусматривает пакет визуальных нововведений при сохранении технических параметров.
Отличительными чертами авто является использование оригинального кобальтового цвета кузова (разновидность синего), новых дисков на 20 дюймов, открывающих доступ к серебряным тормозным суппортам.
Изменения в салоне свелись к появлению новой отделки спортивных кресел в черно-коричневой цветовой гамме, а на центральной консоли имеется надпись Edizione Nobile, указывающая на лимитированный статус модели. Кроме того, для модели предлагается премиальная акустика от Bowers & Wilkins.
Напомним, что Maserati Levante S оснащается 3.0-литровым бензиновым мотором мощностью 430 «лошадей», работающим в паре с 8-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода.
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Стоимость дополнительного пакета оценивается в 7.5 тысяч долларов.
Компания Maserati планирует до конца текущего месяца начать продажи лимитированной версии своего кроссовера Maserati Levante в исполнении Edizione Nobile («Благородная» версия), передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Известно, что всего будет выпущено 50 экземпляров авто, а первым рынком для Nobile станут Соединенные Штаты.
Новинка создана на базе комплектации Levante S и предусматривает пакет визуальных нововведений при сохранении технических параметров.
Отличительными чертами авто является использование оригинального кобальтового цвета кузова (разновидность синего), новых дисков на 20 дюймов, открывающих доступ к серебряным тормозным суппортам.
Изменения в салоне свелись к появлению новой отделки спортивных кресел в черно-коричневой цветовой гамме, а на центральной консоли имеется надпись Edizione Nobile, указывающая на лимитированный статус модели. Кроме того, для модели предлагается премиальная акустика от Bowers & Wilkins.
Напомним, что Maserati Levante S оснащается 3.0-литровым бензиновым мотором мощностью 430 «лошадей», работающим в паре с 8-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода.
Читайте также: В Одессе видели Maserati Levante в комплектации GranSport
Стоимость дополнительного пакета оценивается в 7.5 тысяч долларов.
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