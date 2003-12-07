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Раздел: Авто  
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Maserati выпустит "благородную" версию кроссовера Levante

Maserati выпустит "благородную" версию кроссовера Levante Maserati Levante Edizione Nobile выйдет лимитировано.

Компания Maserati планирует до конца текущего месяца начать продажи лимитированной версии своего кроссовера Maserati Levante в исполнении Edizione Nobile («Благородная» версия), передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

Известно, что всего будет выпущено 50 экземпляров авто, а первым рынком для Nobile станут Соединенные Штаты.

Новинка создана на базе комплектации Levante S и предусматривает пакет визуальных нововведений при сохранении технических параметров.

Отличительными чертами авто является использование оригинального кобальтового цвета кузова (разновидность синего), новых дисков на 20 дюймов, открывающих доступ к серебряным тормозным суппортам.

Изменения в салоне свелись к появлению новой отделки спортивных кресел в черно-коричневой цветовой гамме, а на центральной консоли имеется надпись Edizione Nobile, указывающая на лимитированный статус модели. Кроме того, для модели предлагается премиальная акустика от Bowers & Wilkins.

Напомним, что Maserati Levante S оснащается 3.0-литровым бензиновым мотором мощностью 430 «лошадей», работающим в паре с 8-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода.

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Стоимость дополнительного пакета оценивается в 7.5 тысяч долларов.
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 Теги: Maserati, кроссовер, Levante, Edizione Nobile

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Сегодня, 17:39 » Автор: Алена Шимко
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